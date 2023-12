OM écrase Lyon : Aubameyang fait sensation dans un environnement plus serein en Ligue 1 !

Les Phocéens ont aisément dominé les Gones, qui demeurent en queue de peloton dans le classement, lors de la confrontation décalée de la dixième journée de Ligue 1, ce mercredi.

Un Match Redouté mais Tranquille pour l’OM face à l’OL

Le match reporté entre Marseille et Lyon, initialement prévu le 29 octobre et annulé suite à des incidents, a eu lieu le 6 décembre dans un contexte de sécurité renforcée et sans aucun débordement. Sur le terrain, l’OM a largement dominé l’OL avec une victoire 3-0, notamment grâce à deux passes décisives et un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Cette rencontre marque la troisième victoire consécutive de l’OM toutes compétitions confondues, tandis que l’OL confirme son statut d’équipe en difficulté en Ligue 1.

Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place, notamment l’utilisation d’un bus non identifié pour l’OL, une escorte policière plus fournie, l’adresse de l’hôtel des joueurs lyonnais tenue secrète et l’interdiction des déplacements des supporters lyonnais. Néanmoins, les supporters de l’OM ont manifesté leur mécontentement face aux potentielles interdictions futures, malgré un contexte plus calme qu’à l’accoutumée.

Performance Éclatante pour Aubameyang

Débutant le match sur une bonne dynamique, l’OM a très vite montré sa domination sur le terrain. L’équipe a rapidement été récompensée par un but de Vitinha, grâce à une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang dans la surface de réparation. Aubameyang, a d’ailleurs brillé pendant le match en offrant une nouvelle passe décisive avant de marquer lui-même un but. En effet, malgré un début de saison mitigé, Aubameyang parvient désormais à trouver ses marques avec une contribution importante aux derniers matchs de l’OM.

Le parcours de l’OL reste malheureusement difficile, restant dernier du championnat sans signe d’amélioration notable. Malgré une agressivité accrue après la pause, l’équipe lyonnaise a manqué d’intensité dans les duels et s’est souvent montrée en retard dans ses interventions – une performance en décalage avec la précédente rencontre contre Lens.

L’OL Plus que Jamais en Difficulté

Le manque d’efficacité de l’OL ne peut pas être considéré comme la raison principale de ce nouvel échec, étant donné que les Lyonnais ont eu très peu d’occasions. La défaite aurait pu être encore plus sévère sans l’intervention opportune de certains joueurs lyonnais. En dépit de cela, l’OL reste au bas du classement avec la pire défense de Ligue 1, en termes de nombre de buts encaissés, et la seconde attaque la plus faible en termes de buts marqués.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA