« Olivier Gourmet brille dans la série culte Peaky Blinders »

Chaque jour durant cet été, Laurent Valière a invité une célébrité à parler de leur série préférée au micro. Pour ce jour-ci, c’est Olivier Gourmet qui prendra le relais. Les histoires et les intrigues développées par les personnages de sa série préférée captive Olivier Gourmet d’une manière intense et singulière. Il nous racontera sa passion pour cette série, les moments qui l’ont le plus touché et captivé ainsi que les personnages qui l’ont inspiré. Les anecdotes fascinantes que nous partage Olivier Gourmet ne sont pas seulement divertissantes, elles nous révèlent également comment une œuvre de fiction peut avoir un impact significatif dans la vie d’une personne.

Olivier Gourmet : un acteur de composition

Olivier Gourmet est un acteur à part entière, capable de jouer des rôles très différents les uns des autres, et de donner vie à des personnages à la fois complexes et fascinants. Il a su conquérir le cœur des spectateurs grâce à son jeu authentique, et à sa manière unique de dépeindre les émotions les plus intenses.

Parmi ses rôles les plus emblématiques, on peut citer le handicapé dans « Nationale 7 » ou encore le ministre des transports dans « L’Exercice de l’Etat ». Mais ce n’est pas tout, Olivier Gourmet a également joué dans de nombreux autres films et séries, tels que « De Grâce » sur Arte, où il incarne un docker syndicaliste impérial dans une série sombre et captivante.

Peaky Blinders : la série préférée d’Olivier Gourmet

Il n’y a pas que son jeu d’acteur qui fascine Olivier Gourmet, mais également les séries qu’il apprécie particulièrement. Sa préférée de toutes reste « Peaky Blinders », la série britannique diffusée sur Arte en France depuis 2013, qui a achevé sa sixième saison en 2022.

Dans « Peaky Blinders », les membres d’un gang d’Anglais du début du 20e siècle, nommés les « peaky blinders », sont à la tête de trafics multiples. Le leader de la bande, Tommy Shelby, est incarné de manière magistrale par Cillian Murphy, tandis que son frère aîné Arthur, qui use surtout du poing, est interprété par Paul Anderson.

Mais ce qui a vraiment séduit Olivier Gourmet dans cette série, ce sont la mise en scène, les couleurs, les costumes, l’ambiance et l’univers dépeints, ainsi que la violence qui en ressort. Une série sombre et captivante à laquelle il ne saurait résister.

Conclusion

Olivier Gourmet est un acteur talentueux doté d’une grande capacité à jouer différents rôles. Mais il est aussi un vrai fan de séries, et notamment de « Peaky Blinders », qui l’a totalement conquis. Ce mélange entre un jeu d’acteur de qualité et des séries captivantes rend Olivier Gourmet unique en son genre, et cela lui vaut une reconnaissance internationale bien méritée.