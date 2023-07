Odessa : le maire réclame la démolition de la cathédrale endommagée par les bombardements russes en Ukraine.

Attaquée par une frappe venue de Russie dans les heures sombres de la nuit de samedi à dimanche, la majestueuse cathédrale de la Transfiguration à Odessa subit maintenant les conséquences d’une violence injustifiée. Les dégâts causés par cette attaque sont considérables, la structure de l’édifice étant fragilisée et mettant en péril l’intégrité de cette merveilleuse œuvre architecturale. Cette triste nouvelle suscite un grand émoi parmi les habitants de la ville ainsi que les amateurs de culture et de patrimoine. Le symbole de la religion orthodoxe ukrainienne a été la cible d’actes hostiles, endommageant un héritage culturel inestimable à jamais. La population attend avec impatience une réaction forte des autorités pour punir les responsables de cet acte de vandalisme.

La guerre en Ukraine a pris une nouvelle tournure avec le bombardement russe qui a touché la cathédrale de la Transfiguration, un monument historique situé dans la ville portuaire d’Odessa. Cet édifice, qui avait été inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en début d’année, était considéré comme l’un des symboles de la ville. Cependant, après le retrait de la Russie d’un accord sur l’exportation de céréales ukrainiennes, cette dernière a commencé à pilonner les zones portuaires de la ville, endommageant également certains des bâtiments les plus anciens et les plus beaux d’Odessa.

La cathédrale victime de la guerre

Le maire d’Odessa, Gennady Troukhanov, s’est rendu sur place avec un groupe de fonctionnaires afin de constater les dégâts causés par le bombardement russe. L’air inquiet, ils ont observé les fissures sur le mur arrière de la cathédrale. Les conséquences de cet impact ont été graves, selon le maire, qui s’est livré à l’AFP en confiant sa peur quant aux fissures qui pourraient menacer l’intégralité des bâtiments. Cinq ans après avoir été détruite par les Soviétiques en 1936, la cathédrale de la Transfiguration a été reconstruite grâce à des dons, puis consacrée en 2010 par le patriarche de l’Église orthodoxe russe, Kirill. L’édifice s’avère donc être un lieu culte pour la ville d’Odessa, mais il semble que cette fierté est aujourd’hui menacée.

Des fidèles inconsolables

La destruction de la cathédrale a suscité l’affliction des fidèles et des amateurs de patrimoine culturel de la ville. La cathédrale était un symbole de l’Orthodoxie et un lieu de culte pour de nombreux Ukrainiens. Afin d’alerter la population de la dangerosité des lieux, le maire de la ville a demandé au métropolite l’autorisation de procéder à une démolition partielle de l’édifice. Les fidèles qui ont visité la cathédrale après ce bombardement étaient désemparés face aux conséquences de cet acte. Ces derniers ont également condamné l’attaque qui a visé l’édifice. Pour eux, la cathédrale est beaucoup plus qu’un monument historique, c’est un lieu de culte et de recueillement.

Une cathédrale chargée d’histoire

Fondée il y a plus de 200 ans, la cathédrale de la Transfiguration avait été détruite par les Soviétiques en 1936, puis reconstruite au début des années 2000. Elle avait été consacrée en 2010 par le patriarche de l’Eglise orthodoxe russe, Kirill. L’édifice relève donc de l’Eglise orthodoxe ukrainienne rattachée au patriarcat de Moscou. Cependant, dans ce contexte de guerre entre la Russie et l’Ukraine, cet attachement à la Russie s’avère être un facteur de division au sein même de la communauté religieuse. Bien que la Russie ait démenti avoir ciblé l’édifice, il semble que la destruction de la cathédrale ait un impact symbolique important sur les Ukrainiens. En effet, pour ces derniers, la cathédrale est un emblème de leur culture et de leur patrimoine culturel.