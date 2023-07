Odessa : Frappes russes endommagent patrimoine mondial, Unesco réagit fermement.

Vendredi dernier, l’Unesco a publié une déclaration forte pour exprimer sa « ferme condamnation » des frappes russes qui ont eu lieu « tôt jeudi matin » dans le centre-ville d’Odessa, situé dans le sud-ouest de l’Ukraine. Il convient de souligner que cette ville a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis le mois de janvier 2023. Cette attaque représente donc non seulement une violation de la souveraineté ukrainienne, mais aussi une atteinte à un site culturel et historique de grande importance pour l’humanité. L’Unesco a souligné la nécessité de protéger ces joyaux du patrimoine mondial et de renforcer la coopération internationale pour s’assurer que de tels actes ne se reproduiront pas à l’avenir.

L’Unesco dénonce les dommages sur les musées d’Odessa et appelle à la protection du patrimoine culturel ukrainien

La destruction des musées d’Odessa, une violation de la Convention de La Haye de 1954

L’Unesco a récemment annoncé que des dommages ont été subis par plusieurs musées, y compris le musée archéologique, le musée de la flotte et le musée de la littérature d’Odessa, tous protégés par la Convention de La Haye de 1954. Ces dommages ont été causés par l’attaque russe dans la ville d’Odessa, violant ainsi les lois internationales protégeant les biens culturels en cas de conflit armé. Cette attaque a également eu lieu à la suite d’une autre dévastation, celle du centre historique de Lviv, qui a également été inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril de l’Unesco. Le Centre culturel d’art populaire et d’éducation artistique de la ville de Mykolaïv a également été détruit. L’Unesco exprime sa profonde préoccupation devant cette aggravation de la situation et appelle à la protection du patrimoine culturel ukrainien en mettant fin à toutes les attaques.

Odessa, ville en danger

Le centre historique d’Odessa, connu pour son charme colonial français et ses opéras baroques, est une ville située sur les rives de la mer Noire et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis janvier 2023. Cependant, la guerre en cours dans la région menace maintenant cette ville. À proximité du port, une infrastructure stratégique pour l’Ukraine, la ville est menacée par les tirs de missiles de croisière russes Kalibr qui ont touché la région pour la quatrième nuit consécutive. Les tensions avec Moscou se sont accrues suite à l’échec de l’accord sur l’exportation de céréales ukrainiennes, un accord vital pour l’Ukraine. Cette situation précaire met en danger le patrimoine culturel unique d’Odessa et accentue la vulnérabilité d’un site du patrimoine mondial déjà en danger.

Un appel à la protection du patrimoine culturel ukrainien

L’Unesco appelle à la fin des attaques contre les sites du patrimoine culturel ukrainien, protégés par les lois internationales. La guerre en cours représente une menace croissante pour les sites culturels ukrainiens. Depuis le début de l’invasion russe en février 2022, l’Unesco a recensé des dommages sur 270 sites culturels en Ukraine, ce qui est un chiffre alarmant et qui souligne l’urgence de protéger le patrimoine culturel de ce pays. La communauté internationale doit prendre des mesures pour préserver la richesse culturelle de l’Ukraine, qui est une source de fierté pour le peuple ukrainien et pour l’humanité tout entière.