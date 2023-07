Nuit mouvementée à Rennes : plusieurs voitures incendiées.

Au petit matin du jeudi 6 juillet 2023, le calme est loin d’être revenu à Rennes et dans ses environs. La nuit précédente, des flammes ont animé les rues de la ville bretonne. Pompiers et forces de l’ordre ont été mobilisés pour faire face à des incendies de voitures et de poubelles qui se sont multipliés un peu partout, semant le chaos et l’inquiétude parmi les habitants. En cette période estivale, des feux de poubelles sont monnaie courante dans certaines villes de France, mais cette fois-ci la situation a pris une ampleur inquiétante. Les forces de l’ordre sont restées sur le qui-vive toute la nuit pour éviter toute escalade des violences. Les causes de ces actes de vandalisme restent pour l’instant inconnues.

Une nuit mouvementée: série d’incendies

Les pompiers ont été appelés à intervenir dans la nuit du jeudi 6 juillet 2023, à Saint-Jacques-de-la-Lande et à Rennes, suite à plusieurs incendies. D’après les informations communiquées par les policiers à Actu Rennes, une soirée à thème incendies a eu lieu, marquée par une série de feux de voitures et de poubelles.

Trois lieux incendiés

Les flammes ont commencé par dévorer deux voitures garées sur le parking de boulevard Jean-Marie, à Saint-Jacques-de-la-Lande aux alentours de 00h45. Deux autres véhicules ont été touchés, mais moins gravement. Trois heures plus tard, une poubelle a été incendiée. Le feu a été rapidement maîtrisé avant qu’il ne cause des dommages plus importants. Puis, à 4h20, square Pierre Merlat, au nord-est du centre-ville de Rennes, deux autres voitures ont été complètement détruites par les flammes. Un troisième véhicule a été partiellement touché par le feu.

Origine inconnue

En dépit de l’ouverture d’une enquête, les policiers n’ont pas encore déterminé l’origine des incendies. Ils précisent qu’ils n’ont « aucune idée » sur un possible lien avec les émeutes survenues après la mort de l’adolescent Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine). Cette nuit-là, cinq voitures ont également été incendiées sur le campus de Ker Lann.

En tout état de cause, le temps est à la prudence et il est recommandé aux citoyens de ne pas laisser d’objets inflammables près de leurs véhicules. Les autorités invitent également les populations à signaler tout comportement suspect à la police.