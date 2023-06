Nucléaire: Plan de recrutement pour contrer 30 ans de désindustrialisation en France

Le secteur a soumis une proposition au gouvernement afin de garantir la réalisation de la construction des centrales de nouvelle génération et la préservation des installations en place actuellement.

La filière nucléaire a soumis au gouvernement un plan « Marshall » pour le recrutement dans le secteur, présenté le vendredi 9 juin à Caen aux trois ministres de la Transition énergétique, de la Recherche et de la Formation professionnelle. Pour assurer la construction de la prochaine génération de centrales et le maintien en état des installations actuelles, il sera nécessaire de recruter 100 000 personnes au cours des dix prochaines années et de mettre en place des formations, mais le temps presse.

Dès 2019, l’industriel Jean-Martin Foltz établissait un diagnostic sans équivoque dans un rapport commandé par le gouvernement sur l’échec de Flamanville : le secteur nucléaire souffrait d’une perte de compétences due au manque de projets et aux politiques peu favorables à l’énergie atomique. Depuis lors, Emmanuel Macron a soutenu la relance du secteur nucléaire lors de son discours à Belfort, ainsi que de nouveaux projets nucléaires.

« On part d’un peu loin »

Cependant, le secteur nucléaire ne se redresse pas facilement. « On a un vrai problème d’attractivité des formations menant aux métiers industriels. On a 30 ans de désindustrialisation derrière nous, donc c’est vraiment la question », déclare Hélène Badia, présidente de l’Université des métiers du nucléaire, une structure créée par les grandes entreprises du secteur. Elle note également qu’à un moment donné, les gens ont dit : « on va fermer le nucléaire ». Il est maintenant temps de « relancer le nucléaire », mais elle estime qu' »on part d’un peu loin, il faut réussir à mobiliser les enseignants, il faut qu’ils connaissent mieux nos métiers. Il faut recréer ces filières techniques et industrielles ».

« Il faut réussir à mobiliser les enseignants, il faut qu’ils connaissent mieux nos métiers. Il faut recréer ces filières techniques et industrielles. »

Hélène Badia, présidente de l’Université des métiers du nucléaire franceinfo

L’objectif est également d’encourager les étudiants à se spécialiser dans le nucléaire. Le plan présenté au gouvernement vise à renforcer l’alternance, les formations courtes et longues, ainsi que l’orientation des élèves vers les métiers scientifiques et techniques. Le ministère de l’Enseignement Supérieur a mis en place des dispositifs qui permettent aux étudiants d’accéder rapidement au monde professionnel. Selon la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, il ne s’agit pas de formations au rabais poussées par l’urgence. Les « compétences spécifiques » et les « problèmes de sécurité » ne seront pas négligés.

« Les étudiants qui sont actuellement en master de physique, de chimie et d’autres disciplines peuvent, lors de leur dernière année d’études, choisir une filière de génie industriel, de génie nucléaire, de radioactivité, etc. Le nucléaire est donc une spécialisation à partir des disciplines. C’est pour cela que nous pouvons aller très vite », assure la ministre. Pour remplir les formations et recruter 100 000 personnes, le secteur a également lancé des initiatives grand public, comme un site web dédié aux métiers du nucléaire ou une semaine de recrutement en partenariat avec Pôle emploi.