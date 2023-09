Noyade mortelle dans l’Aude : Postes de secours prolongés.

Le week-end dernier a été marqué par un tragique incident à Narbonne-Plage. En effet, un homme d’âge vénérable, âgé de 74 ans, a péri noyé lors d’une baignade dimanche après-midi. Ce sexagénaire, habitant dans la ville voisine de Vinassan, a été submergé par les flots et transporté loin du rivage par le fort courant. Malheureusement, il n’a pas pu se sortir de cette situation critique.

Les secours dépêchés sur les lieux pour tenter de lui venir en aide ont vite pris conscience de l’extrême danger de la zone de baignade. De fait, la houle était très forte ce jour-là et compliquait considérablement les opérations de sauvetage. Les pompiers de l’Aude ont insisté sur le caractère peu recommandable de se baigner dans de telles conditions.

Il est toujours dramatique de perdre un être cher dans des circonstances aussi tragiques. Toutefois, il est important de rester vigilant, surtout lorsqu’il est question de baignade en mer. Les autorités compétentes recommandent vivement de respecter les consignes de sécurité et de ne pas s’engager dans les courants ou les vagues du large lorsqu’il y a de la houle.

L’Occitanie détient le record de noyades en 2023

De juin à août 2023, la France a enregistré 598 noyades, dont 177 mortelles. L’Occitanie est la région la plus touchée avec 134 noyades, dont 21 mortelles. Les noyades sont en baisse par rapport à 2022 et 2021, mais sont plus fatales cette année (30% des cas se suivent d’un décès contre 24% en 2021). Les courants d’arrachement peuvent entraîner les baigneurs vers le large ou le fond en cas de houle et de mer démontée, même en Méditerranée. Les pompiers rappellent l’importance de respecter les drapeaux sur les plages surveillées et de renoncer à la baignade sur les autres.

Les postes de secours ouverts jusqu’au 10 septembre

Les plages de l’Aude connaissent encore une forte affluence de baigneurs malgré l’incident. Les postes de secours, un par plage, resteront donc ouverts une semaine de plus que prévu, soit jusqu’au dimanche 10 septembre inclus. Les communes du littoral concernées sont Narbonne-Plage, Leucate, Gruissan, Saint-Pierre-la-Mer et Port-la-Nouvelle.

