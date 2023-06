Novak Djokovic tempère après 23e titre en Grand Chelem à Roland-Garros 2023: « Pas le meilleur »

En gagnant la finale de la compétition ce dimanche, le joueur serbe a encore davantage marqué l’histoire de sa discipline sportive.

Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic, qui est le meilleur joueur de tennis masculin de tous les temps? En examinant de près les palmarès, on peut avoir une idée. Grâce à sa troisième victoire à Roland-Garros, remportée le dimanche 11 juin contre Casper Ruud, Djokovic est devenu le joueur de tennis avec le plus de titres en Grand Chelem, avec 23 trophées à son actif.

« Remporter 23 Grands Chelems, c’est incroyable, » a réagi le Serbe sur le podium, cherchant des mots pour décrire sa propre réalisation. Rayonnant et serein, il a fièrement célébré son exploit au centre du court Philippe-Chatrier, là où il n’est pourtant pas le plus apprécié. Ce n’est que deux heures plus tard, lors de sa conférence de presse, qu’il s’est confié : « J’avais encore plus de pression en pensant à l’opportunité de marquer l’histoire. Bien sûr, je mentirais si je disais que je n’avais pas pensé à la ligne d’arrivée (…) Mes résultats sur terre battue n’étaient pas bons, mais dès que je suis arrivé ici j’ai retrouvé de bonnes sensations. C’est encore plus doux de fêter le 23e ici. Roland-Garros est la montagne la plus difficile à gravir pour moi. »

Rafael Nadal salue la performance

Juste après s’être allongé sur la terre battue, le « Djoker » a reçu les éloges de plusieurs de ses pairs, à commencer par son adversaire du jour. « Un nouveau jour, un nouveau record pour toi. Encore une fois, tu écris l’histoire du tennis. C’est difficile d’expliquer à quel point tu es fort. Je suis heureux d’être le premier à te féliciter depuis la scène », a déclaré Casper Ruud.

L’hommage le plus marquant restera celui de son rival Rafael Nadal, qu’il a dépassé dimanche. « Félicitations pour cet accomplissement incroyable. 23 était un nombre encore impensable il y a quelques années et tu l’as fait. Profites-en avec ta famille et ton équipe », a écrit l’Espagnol, qui a remporté 22 titres en Grand Chelem, sur son compte Twitter. « Difficile de contredire les chiffres qui montrent que Novak Djokovic est le meilleur ! Si vous avez un argument contraire, c’est qu’il est basé sur des impressions et non sur des résultats », a ajouté l’ancien numéro 1 Andy Roddick.

« Je ne veux pas dire que je suis le meilleur joueur de tous les temps parce que ce serait irrespectueux envers les grands champions de l’histoire de notre sport (…) Bien sûr, je me suis toujours comparé à eux [Roger Federer et Rafael Nadal]. Ce sont mes deux plus grands rivaux. J’ai souvent dit qu’ils m’avaient défini en tant que joueur. Ils ont contribué à tous mes succès d’une certaine manière, mais je pense que chacun écrit sa propre histoire », a quant à lui nuancé Novak Djokovic, souhaitant « laisser ces discussions à d’autres personnes ».

À 36 ans, « Nole » n’a pas encore atteint le point culminant de sa quête de records. Ayant déjà remporté l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, il peut réaliser un exploit qui n’a été accompli qu’une seule fois pendant l’ère Open, par Rod Laver en 1969 : remporter les quatre tournois du Grand Chelem en une seule année. « Mon voyage n’est pas terminé. Si je gagne encore en Grand Chelem, je ne vois pas de raison d’arrêter la carrière que je mène depuis 20 ans. Je regarde déjà vers Wimbledon, dont j’ai remporté les quatre dernières éditions », a prévenu l’intéressé, qui tentera de surmonter la déception de 2021, lorsqu’il avait manqué ce Grand Chelem calendaire en perdant la finale de l’US Open face à Daniil Medvedev.