Novak Djokovic « le plus grand » si victoire à Roland-Garros, selon Patrick Mouratoglou

Si Novak Djokovic, le célèbre joueur de tennis serbe, réussit à gagner son troisième tournoi de Roland-Garros ce dimanche, il atteindra un record sans précédent en devenant le tout premier joueur à détenir 23 titres dans les tournois du Grand Chelem.

Au cas où Novak Djokovic gagne la finale masculine de Roland-Garros le dimanche 11 juin contre le Norvégien Casper Ruud, le joueur serbe sera « sans aucun doute le plus grand joueur de tennis », selon l’entraîneur et consultant Patrick Mouratoglou sur franceinfo. D’après lui, « il n’y a absolument aucune question » et pour cette rencontre, « le favori est clairement Novak Djokovic ».

Si le Serbe l’emporte sur le Norvégien, cela marquerait sa 23ème victoire en Grand Chelem. « Il y a une grande discussion sur qui est le plus grand joueur de tous les temps entre Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic », souligne Mouratoglou, en ajoutant que « la seule véritable réponse » ne pourra être donnée qu’en fonction de « celui qui aura le plus de titres (…) donc s’il finit avec le plus de trophées, il sera incontestablement le meilleur joueur ».

Iga Swiatek « au sommet du tennis féminin »

La joueuse polonaise a remporté samedi son troisième titre à Roland-Garros et son quatrième en Grand Chelem. « Après la retraite de Serena Williams, on a longtemps cherché une leader dans le tennis féminin, et on peut dire qu’on l’a trouvée », affirme Patrick Mouratoglou. Il observe qu’Iga Swiatek « triomphe régulièrement au plus haut niveau ». Pour lui, sa victoire lors de la finale féminine « confirme une certaine domination ». Selon l’entraîneur, la jeune joueuse de 22 ans, numéro un mondiale, « est nettement au-dessus ». Il insiste en disant : « Elle est au sommet du tennis féminin. »