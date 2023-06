Novak Djokovic : 5 chiffres incroyables de sa domination en Grand Chelem à Roland-Garros 2023

Le joueur serbe a triomphé lors du tournoi de Paris dimanche dernier en venant à bout de Casper Ruud. Il détient désormais le record absolu de trophées en Grand Chelem, avec un total impressionnant de 23 titres.

Novak Djokovic a confirmé son statut de favori lors du Roland-Garros 2023. Aux côtés de Carlos Alcaraz, le Serbe a décroché la victoire le dimanche 11 juin en battant le Norvégien Casper Ruud en finale, deux jours après avoir tiré profit des crampes d’Alcaraz en demi-finales. Cette nouvelle victoire sur la terre battue parisienne renforce encore sa légende et un palmarès sans équivalent. Voici cinq exemples de cette domination exceptionnelle et de cette présence de longue durée au plus haut niveau.

23 titres en Grand Chelem, une première

L’un des enjeux majeurs de cette édition 2023 était l’absence de Rafael Nadal, offrant à Novak Djokovic l’occasion de prendre seul la tête de ce classement prestigieux. En remportant la finale face à Casper Ruud, le joueur de Belgrade est devenu le premier à atteindre 23 titres en Grand Chelem, devançant désormais Nadal d’une longueur. Avec les problèmes de santé de l’Espagnol, qui ne participera pas à un Majeur en 2023, le Serbe a la voie libre pour creuser encore plus l’écart dans cette course aux trophées qui déterminera qui est le « plus grand joueur de tous les temps ».

Au fil des ans, Djokovic est devenu le premier joueur à remporter au moins trois fois chacun des Grands Chelems : 10 Open d’Australie, sept Wimbledon, trois US Open et trois Roland-Garros. Ses deux rivaux de toujours, Rafael Nadal et Roger Federer, n’ont pas réussi un tel exploit.

70 tournois du Grand Chelem disputés, une longévité exceptionnelle

Pour construire un palmarès aussi impressionnant, Novak Djokovic a réussi à rester au sommet et à durer, un exploit que de nombreux sportifs, quelle que soit la discipline, peinent à réaliser. Celui qui reprendra la place de numéro 1 mondial après le tournoi vient de terminer son 19e Roland-Garros et ne montre aucun signe de déclin. Au total, Djokovic a participé à 70 tournois du Grand Chelem, soit le quatrième plus grand nombre de l’ère Open.

34 finales de Grand Chelem, record encore amélioré

La finale de dimanche était la 34e à laquelle Novak Djokovic a participé en Grand Chelem. Roger Federer (31) et Rafael Nadal (30) suivent derrière. Le Serbe a disputé sept finales lors des huit derniers tournois du Grand Chelem qu’il a disputés, et n’a été arrêté plus tôt que par Rafael Nadal en quarts de finale de Roland-Garros 2022.

88,10% de victoires en Grand Chelem, un record à chercher

Novak Djokovic accumule les succès, mais il lui reste encore des records à battre. Le meilleur pourcentage de victoires en tournoi du Grand Chelem lui échappe pour le moment. Le Serbe occupe une excellente deuxième place et a même dépassé Rafael Nadal (87,96%) durant Roland-Garros. Cependant, le ratio impressionnant de Bjorn Borg (89,24%, 141 victoires pour 17 défaites) semble hors de portée : il faudrait que Djokovic remporte les six prochains tournois du Grand Chelem sans perdre une seule fois !

Toutefois, trois nouveaux titres en Majeur suffiraient pour égaler Roger Federer en termes de matchs gagnés en Grand Chelem (369 contre 348). De quoi garder le champion des courts encore affamé pendant un certain temps.