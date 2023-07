Nouvelle pelouse pour le stadium de Toulouse avant la Coupe du monde de rugby

La pelouse du Stadium de Toulouse doit faire face à une véritable malédiction. En effet, que ce soit les intempéries ou la canicule, tous les éléments semblent se liguer contre elle. Pourtant, elle avait été semée avec soin dans le jardin du TFC en juin dernier. Mais il semblerait que ce soit insuffisant pour lui garantir une longue durée de vie. Ainsi, elle devra être changée à deux reprises dans les mois à venir. Une situation très problématique, d’autant plus que la reprise du TFC en ligue 1 est prévue pour bientôt, et que la coupe du monde de rugby est également attendue avec impatience. Cette pelouse doit absolument être au top de sa forme pour accueillir des évènements aussi importants.

La pelouse du Stadium de Toulouse, victime de la malédiction des intempéries et de la canicule, va devoir être remplacée deux fois en trois mois. Cette pelouse, semée dans le jardin du TFC en juin 2023, devait être impeccable pour la Coupe du monde de rugby et la campagne européenne du TFC, mais des algues sont apparues dans les angles et ont endommagé le semis. Le décision a été prise de tout décaper et de replanter la pelouse. Le coût supplémentaire de cette opération s’élève à 528 000 €. Le Stadium va donc changer deux fois de pelouse avant la reprise du TFC en Ligue 1 et après la coupe du monde de rugby.

Des travaux qui devaient être réalisés en octobre après la Coupe du monde seront réalisés fin juillet. Le coût total pour Toulouse Métropole, propriétaire du lieu, est de quasiment 7 millions d’euros, comprenant la pelouse ainsi que les équipements du Stadium. Une pelouse plus longue et plus large a été installée pour répondre aux demandes de l’organisateur de la Coupe du monde. Pour rallonger les distances de sécurité pour les joueurs, le pré vert est rallongé d’1m50 après les en-buts et 1m50 de chaque côté. Le Stadium est également équipé d’écrans géants, de panneaux publicitaires électroniques flambant neuf, de nouveaux grillages de sécurité et de nouvelles caméras pour ne rien manquer du spectacle.

Une fois en place, la pelouse sera placée sous haute surveillance avec des agents de Toulouse Métropole supplémentaires et des techniciens du TFC. La réception de l’AS Rome est prévue pour le 6 août, suivi du PSG le 20 août et de Clermont le 3 septembre. Ensuite, le Stadium accueillera cinq rencontres de la Coupe du monde de rugby, pour laquelle il n’est pas encore homologué. Les organisateurs ont reçu l’avis favorable de deux commissions, l’une pour la sécurité et l’autre pour le traitement des déchets, l’accès visiteur ou encore l’accueil des journalistes, mais quelques détails restent encore à régler.

Malgré tous ces problèmes, Philippe Plantade, vice-président de Toulouse Métropole en charge des sports, reste optimiste. Les feux passent petit à petit au vert, il ne manque plus que la pelouse.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr