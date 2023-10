« Nouveau succès des autorités contre les loups : un dixième loup tué dans la Drôme en 2021 ! »

La louveterie du département a procédé à une action de défense élémentaire en réalisant un tir. Cette manœuvre, à la fois simple et essentielle, avait pour objectif de protéger et préserver l’équilibre naturel de la région. Les membres qualifiés de la louveterie ont déployé leur expertise et leur savoir-faire pour mener à bien cette opération. Le souci de la protection des espèces locales, notamment la faune sauvage, a toujours été au cœur de leurs préoccupations. Par le biais de ce tir de défense, ils ont ainsi contribué à maintenir la cohabitation harmonieuse entre les animaux et l’humain dans cette zone spécifique. Cette action fait intervenir une réelle expertise et une minutie minutieuse pour garantir la sécurité de tous. En effet, le tir suppose une certaine maîtrise technique et une grande précision afin d’éviter tout dommage collatéral. La louveterie du département, en accomplissant cette mission, a prouvé sa détermination à assurer la tranquillité des populations locales et à préserver l’intégrité de l’environnement naturel qui les entoure. Grâce à leur intervention, la menace potentielle sur la biodiversité a pu être contenue, contribuant ainsi à la préservation de cet écosystème fragile. La louveterie est ainsi devenue une référence en matière de protection de la faune sauvage et est régulièrement sollicitée pour mener des actions de ce genre dans la région. Leur action, souvent méconnue du grand public, joue un rôle fondamental dans la sauvegarde de la biodiversité et la préservation des équilibres écologiques locaux. La louveterie, grâce à son expérience et à son professionnalisme, continue donc à défendre et protéger la faune sauvage dans cet environnement unique, faisant de ce département un modèle de cohabitation harmonieuse entre l’homme et la nature.

Un loup abattu dans la Drôme suite à une attaque de troupeau

Dans la nuit de mardi à mercredi, un loup adulte mâle a été tué à Val-Maravel, dans le département de la Drôme. La louveterie du département a procédé à un tir de défense simple, car l’animal était en train d’attaquer un troupeau ovin. Cette action a été entreprise afin de protéger les bêtes de l’éleveur, qui avaient déjà subi plusieurs attaques de loups depuis le mois de janvier.

Une répétition d’attaques sur les troupeaux de cet éleveur

Depuis janvier dernier, les bêtes de cet éleveur ont été la cible de multiples attaques de loups. C’est pourquoi ce dernier avait mis en place divers dispositifs de prévention et de protection pour son troupeau afin de faire face à ces prédateurs. Malgré ces mesures, le dixième loup a été tué dans la Drôme depuis le début de l’année.

156 loups tués depuis le début de l’année en France

Au niveau national, ce loup abattu en Drôme représente le 156e canidé de cette espèce à être tué depuis le 1er janvier 2023. Il convient de rappeler que l’arrêté du 23 octobre 2020 fixe un plafond de 209 loups pouvant être prélevés chaque année par dérogation. Ainsi, le nombre de loups abattus ne dépasse pas cette limite établie par les préfets pour gérer la cohabitation entre les éleveurs et la population de loups en France.

