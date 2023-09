Nouveau procédé de fabrication : silicones écologiques et sains, par le CNRS.

Les silicones ont de multiples propriétés qui leur confèrent une place importante dans divers domaines tels que les cosmétiques ou encore l’industrie spatiale. Se déclinant sous de nombreuses formes, les silicones peuvent être utilisés à des fins médicales ou encore pour la fabrication de jouets pour enfants. Cependant, leur utilisation n’est pas sans impact sur l’environnement et la santé, ce qui a poussé une équipe de chercheurs du CNRS de Toulouse à explorer des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Leur travail a abouti à la publication ce vendredi 1er septembre, dans la prestigieuse revue Science, d’un procédé chimique révolutionnaire qui permet de rendre le silicone plus respectueux de l’environnement et de la santé. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives quant à l’utilisation des silicones dans l’industrie et la société en général.

Rendre le silicone plus écologique et respectueux de la santé

Une équipe de chercheurs du CNRS de Toulouse a mis au point un nouveau procédé de fabrication de silicone qui ne génère pas de résidus dangereux pour l’environnement et la santé. Les silicones, ou polysiloxanes, sont couramment utilisés dans de nombreux domaines industriels, mais leur fabrication engendre des molécules toxiques pour l’environnement. Cette découverte permet d’obtenir des matériaux sans résidus dangereux pour l’homme et la nature.

Un nouveau procédé qui élimine les impuretés

Les chercheurs ont mis au point un nouveau procédé de synthèse qui empêche la formation de résidus dangereux dans le produit fini et respecte l’environnement. Cette découverte permet de sauter l’étape de puréfaction des silicones nécessaire dans le procédé industriel actuel. Cette méthode de fabrication résulte d’une collaboration entre le CNRS de Toulouse et l’industriel Elkem Silicones, spécialiste européen du silicone.

Des débouchés industriels prometteurs

La découverte des chercheurs de Toulouse ouvre la voie à des propriétés environnementales et sanitaires de silicone améliorées avec des perspectives d’utilisation future dans divers domaines de l’industrie. Cette découverte représente également un intérêt économique pour Elkem Silicones, étant donné que l’entreprise assure la production et la commercialisation de ce matériau. Toutefois, les entreprises doivent encore adapter le procédé pour le faire avec de plus grandes quantités de matériaux. Les résultats de cette recherche sont publiés dans la revue scientifique « Science ».

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA