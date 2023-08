Nouveau magasin Levi’s : où trouver les meilleurs jeans à Nice ?

La mythique enseigne de denim, Levi’s, a établi son nouveau point de vente dans la ville de Nice, situé au centre-ville et rejoignant les autres établissements présents dans la région tels que CAP 3000, Cannes et Polygone Riviera. Dans cette boutique, vous pourrez découvrir une large sélection de vêtements en denim de la marque emblématique, répondant à tous les styles et tous les besoins. Située au cœur de la ville, cette boutique se trouve dans un emplacement idéal pour tous les passionnés de mode et de denim, n’hésitez pas à venir y jeter un coup d’œil.

Levi’s ouvre une nouvelle boutique à Nice

La célèbre marque de jeans Levi’s a inauguré une nouvelle boutique à Nice, en plein centre-ville, située dans le centre commercial Nicétoile. Cette boutique vient compléter le point de vente déjà présent dans les Galeries Lafayette de la place Masséna.

Une boutique permanente

Contrairement à son prédécesseur, le concept store de BMW, la boutique Levi’s est une installation permanente dans le centre commercial Nicétoile et occupera un local au rez-de-chaussée près de l’entrée Dubouchage.

La quatrième boutique dans les Alpes-Maritimes

Levi’s possède désormais quatre boutiques dans les Alpes-Maritimes : à CAP 3000, Saint-Laurent-du-Var ; à Cannes, dans la rue d’Antibes ; à Polygone Riviera, à Cagnes-sur-Mer et maintenant à Nice. La boutique de mode est spécialisée dans les jeans, comme le classique 501, et les autres vêtements tendance et est ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 11h à 19h. Elle rejoint d’autres spécialistes du prêt-à-porter tels que C&A, Kaporal, Chevignon, Devred, Hollister et Le Temps des cerises au sein du centre commercial Nicétoile.

