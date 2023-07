Nouveau garagiste à La Trinité-Porhoët : découvrez le mystère !

Frédéric Armdrust est un homme solitaire. Depuis l’inauguration il y a trois mois du Garage Trinité, situé à La Trinité-Porhoët, il est devenu la coqueluche de la clientèle. Son talent inégalé pour la mécanique automobile suscite une demande croissante et sa renommée grandit à une vitesse phénoménale. Les habitants de la région se l’arrachent et se pressent aux portes de son atelier, où il officie en solitaire. Dans cet antre de savoir-faire, il déploie son expertise avec une précision inouïe, passant des heures et des heures à diagnostiquer et réparer les véhicules de ses fidèles clients. L’ambiance est studieuse et calme, perturbée uniquement par le bruit des outils et le ronronnement des moteurs qui retrouvent vie grâce à ses mains habiles. Les passionnés de mécanique ne tarissent pas d’éloges à son égard, soulignant l’attention minutieuse qu’il porte à chaque détail et son souci infini de la perfection. Et si certains pourraient penser que travailler en solitaire est ennuyeux, pour Frédéric, c’est une opportunité de se concentrer pleinement sur son art. Seul dans son univers mécanique, il laisse libre cours à sa créativité et à son imagination débordante. C’est là qu’il se sent le plus vivant, à l’écart du tumulte du monde extérieur. Les journées s’enchaînent pour lui, rythmées par les défis et les satisfactions que lui apporte son métier. Malgré le rythme effréné de sa vie professionnelle, Frédéric ne laisse jamais transparaître la moindre trace de fatigue. Toujours vêtu de sa tenue de travail impeccable, il sait recevoir ses clients avec une courtoisie exquise. Dès leur arrivée, il prend le temps de les écouter, de comprendre leurs préoccupations, établissant ainsi une relation de confiance qui fait de lui un interlocuteur privilégié. Et lorsque vient le moment de mettre ses mains au travail, c’est avec une concentration absolue qu’il aborde chaque tâche, ne laissant rien au hasard. Dans le brouhaha incessant de notre société moderne, Frédéric Armdrust fait figure d’ovni, un homme solitaire dont l’artisanat rappelle les temps anciens où le travail manuel était valorisé. Son atelier est un recoin de tranquillité et d’excellence, où la qualité prime sur la quantité. Et c’est grâce à cette approche unique, à son talent indéniable et à son dévouement sans faille envers sa clientèle, que le succès de Frédéric ne cesse de croître jour après jour.







Le garagiste de La Trinité-Porhoët

Un jeune entrepreneur ambitieux

Son activité à La Trinité-Porhoët (Morbihan) est encore toute récente. Frédéric Armdrust s’est installé dans ce garage le 1er avril 2023. Désormais, il est considéré comme « le garagiste de la commune ».

À 25 ans, le jeune entrepreneur est originaire de l’Est de la France. Garagiste depuis sept ans, c’est pourtant un diplôme de cuisinier qu’il a décroché en premier.

Mais le rythme ne lui plaisant pas, il a décidé de tout plaquer et de se lancer dans une autre branche. Préférant avoir une certaine liberté dans sa profession, il est devenu son propre patron il y a trois mois seulement, devenant le locataire de cet atelier de 100 m², rue de Loudéac.

Un service de qualité reconnu

Si les premiers mois ont été difficiles pour se faire connaître et développer une clientèle, désormais certains font jusqu’à 30 km pour venir faire réparer leur véhicule dans son atelier. Frédéric Armdrust a pu compter sur le bouche-à-oreille.

Tout le monde a besoin de faire réparer sa voiture, c’est un service nécessaire », justifie-t-il. Chaque semaine, il s’occupe en moyenne de 20 à 30 automobiles. Même s’il est 40 % moins cher que les autres garagistes de la région, les tarifs restent 3 % plus élevés que dans l’Est de la France, région frontalière à l’Allemagne.

Une passion au service des clients

Très vite, Frédéric Armdrust a su se faire une place dans le monde de la mécanique automobile. Pratiquant dans le garage de ses amis et suivant leurs conseils, il a rapidement acquis les compétences nécessaires pour offrir un service de qualité à ses clients.

Les véhicules qui arrivent dans son atelier peuvent nécessiter une vidange, des réparations sur les moteurs ou les freins. Sensibilisé à la satisfaction du client, il fait tout son possible pour répondre à leurs attentes.