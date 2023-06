Notaires du Nord offrent des consultations gratuites dans des cafés

Dans la ville de Cambrai, tous les premiers samedis du mois, des notaires offrent des consultations gratuites dans des espaces publics. Cette initiative vise à faciliter l’accès au droit pour l’ensemble de la population. #SolutionsExistent

Se rendre chez un notaire lorsqu’on a un projet immobilier est tout à fait normal. Cependant, certaines personnes hésitent lorsqu’il s’agit de demander un avis, par exemple sur la préparation d’une succession. La crainte des frais est souvent à l’origine de ces réticences. Nicolas, qui attend patiemment son tour dans un café de Cambrai, confirme : « C’est difficile de franchir le pas car on ne sait pas combien cela va coûter avant de commencer ». Maître Anne-Sophie Dupriez le rejoint dans ses propos. Chaque premier samedi du mois, elle quitte son étude pour rencontrer des personnes qui n’ont généralement affaire à un notaire que par nécessité. « On pense souvent que le notaire intervient seulement lors d’un achat, d’un décès ou d’une succession, mais nous faisons aussi beaucoup d’autres choses pour être au plus près des gens et les aider au quotidien », précise Anne-Sophie Dupriez.

Rendre la profession plus accessible

Dans une centaine de villes en France, des rencontres informelles et sans rendez-vous sont organisées dans des lieux moins conventionnels qu’un cabinet notarial. Ce concept, appelé « Le Conseil du coin », existe depuis 2015. Son objectif est de rendre la profession de notaire plus accessible et de faire connaître que leurs conseils sont toujours gratuits, un aspect souvent méconnu du grand public. À Cambrai, seul endroit de la région à proposer ce service de proximité, le succès est au rendez-vous. Maître Marie Popek rapporte que « depuis un an, nous avons donné des centaines de conseils à des personnes de tous âges et dans divers domaines. Chaque fois, elles repartent du Conseil du coin rassurées et surprises de la clarté des réponses obtenues ». Cependant, il est à noter que si un acte notarié est nécessaire, des frais seront bien entendu à régler.