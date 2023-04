Nord : Mairesse transgenre d’Estevelles annonce changement d’état-civil et de genre

Précédemment identifiée en tant qu’Alain Szabo, l’édile d’Estevelles, située dans le département du Nord, a révélé, le jeudi 13 avril, sa modification de genre et de statut civil lors d’une réunion du Conseil municipal. Désormais nommée Estelle Szabo, elle est la première élue à entamer une transition au cours de son mandat.

Alain Szabo a annoncé son changement de genre et d’identité lors d’un conseil municipal récent, demandant désormais à être appelé Estelle Szabo. Elle explique qu’elle était prête à démissionner, voire même à déménager, mais a finalement décidé de ne pas vivre cachée en assumant publiquement sa différence et en se disant fière d’avoir eu confiance en elle. Selon elle, il est possible d’avoir des différences et d’occuper des fonctions publiques et politiques qui peuvent être acceptées.

Une transition soutenue

Ce changement a été bien accueilli par les collègues d’Estelle à la mairie d’Estevelles, dans le nord de la France. Cécile Caboche, responsable du service administratif, déclare qu’elle continuera à travailler avec Madame la maire et que cela ne change rien à sa ligne de conduite. Les habitants du village ont également réagi positivement à la nouvelle, soulignant que ce genre de situation est de moins en moins choquant de nos jours, compte tenu de ce que l’on voit à la télévision et sur les réseaux sociaux. La transition de genre d’Estelle Szabo est encouragée par sa femme et soutenue par ses quatre enfants.