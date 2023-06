Non, l’éruption de l’Etna ne pollue pas plus que toute l’humanité : réfutation des climatosceptiques

Le 25 mai passé, un tweet visionné plus de deux millions de fois partage la vidéo d’une éruption volcanique qui attire l’attention des sceptiques du climat…

D’où vient la désinformation?

Le 25 mai dernier, un tweet visionné plus de deux millions de fois partageait la vidéo d’une éruption volcanique avec ce commentaire climatosceptique : « Le Mont Etna, filmé hier, émet PLUS de CO2 que ce que l’homme n’a jamais produit. Mais on ne peut pas taxer les volcans, donc ce simple fait n’est pas partagé auprès du grand public qui doit renoncer à sa voiture, éviter de prendre l’avion et manger des insectes pour lutter contre le changement climatique. »

Ce n’est pas la première publication de ce genre. En 2022, un tweet affirmait qu’une éruption de l’Etna rejetait « 10 000 fois plus de CO2 dans l’atmosphère que l’humanité entière ».

Pourquoi est-ce faux?

Le volcan italien s’est effectivement réveillé, bien que les images utilisées dans ce tweet montrent une éruption de 2021 et non celle de mai 2023.

Cependant, les faits montrent que les éruptions volcaniques ne représentent qu’une petite part des émissions de CO2. Patrick Allard, volcanologue à l’Institut de physique du globe de Paris, confirme à Désintox : « L’Etna est un volcan parmi les plus gros émetteurs de CO2. En moyenne, il libère environ 5000 tonnes de CO2 par jour. Lors de périodes d’activité intense et d’éruption, cela peut grimper jusqu’à 20 000 ou 30 000 tonnes de CO2 par jour. Or, les émissions anthropiques, c’est-à-dire exclusivement liées à l’activité humaine, sont de 115 millions de tonnes de CO2 par jour, soit 40 milliards de tonnes par an. »

Le chercheur ajoute : « Le volcanisme dans son ensemble représente entre 0,1 % et 1 % des émissions anthropiques de CO2 en moyenne. » Les climatosceptiques n’apprécieront sans doute pas cette réalité.

