Noémie Merlant, actrice française, convoitée par l’Académie des Oscars

Un certain nombre de citoyens français sont inclus dans la sélection 2023 d’invités destinée à intégrer la renommée Académie des Oscars.

Hourra! Le 28 juin, l’illustre Académie des Oscars a levé le voile sur les 398 artistes et professionnels du septième art qui auront l’honneur de la rejoindre cette année. Parmi ces noms éblouissants, certains nous sont chers, ce sont nos compatriotes français. « L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a ouvert grand ses portes à 398 artistes et professionnels qui ont marqué leur empreinte dans l’industrie du film », proclame fièrement l’organisation via un communiqué.

Les noms qui apparaissent dans cette sélection regorgent de talents, parmi lesquels on distinguera plusieurs de nos confrères français. Ainsi, l’éloquente Noémie Merlant (Tár, Portrait de la Jeune fille en feu) fait partie des invités. Son travail d’actrice dans Innocent, où elle incarne Clémence, lui a valu le César de la meilleure actrice dans un rôle secondaire en 2023. Aperçu également parmi ces noms étoilés, la réalisatrice de dualité franco-algérienne Mounia Meddour, reconnue pour ses films primés Papicha et Houria.

La symphonie de Taylor Swift et Ke Huy Quan

Mais le belle France n’a pas fait chiche mise cette année : Nathalie Tissier (experte en palette de maquillage), Jean-Michel Bernard (compositeur), Alain Boublil (compositeur), Emmanuel-Alain Raynal (captain de la société productrice Miyu), Mélissa Petitjean (spécialiste du mixage et montage) entre autres sont également sur la liste d’invités.

Le cinéma français voit ainsi ses ambassadeurs s’associer à d’autres figures majeures du cinéma mondial conviées cette année, dont les noms évoquent des hits : la chanteuse Taylor Swift, Abel Makkonen Tesfaye (alias The Weeknd), et le fameux Ke Huy Quan, dont la réputation n’est plus à faire depuis son rôle de Demi-Lune dans Indiana Jones et le Temple Maudit, et qui a été sacré Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans Everything Everywhere All at Once.

Arrivant dans le sillage de Vincent Lindon et Aïssa Maïga, qui ont été invités à rejoindre cette institution américaine l’année dernière, ces nouveaux talents français promettent de perpétuer l’éclat de notre cinéma dans le monde.