Noel Gallagher sort son 4e album solo « Council Skies » et célèbre Manchester

Le vendredi, Noel Gallagher lance son quatrième opus solo intitulé « Council Skies ». Dans cet album, il rend hommage à Manchester, sa ville natale qui est considérée comme le berceau des meilleurs groupes de musique pop britannique.

Le dernier album de Noel Gallagher, intitulé « Council Skies », ressemble à un classique instantané. Sorti le 2 juin, ce quatrième opus solo avec ses High Flying Birds nous transporte immédiatement dans une ambiance familière, inévitablement familière pour les fans. L’album dégage une odeur de tubes de l’époque d’Oasis.

Bien que la reformation du groupe ne soit toujours pas envisagée et que Blur, l’autre acteur majeur de la brit-pop des années 90, prévoit un nouvel album en juillet, le chanteur et guitariste rend un hommage émouvant à sa ville natale, Manchester.

C’est la nostalgie de Manchester qui anime cet album. Il faisait longtemps que Noel Gallagher n’avait pas rappelé le jeune homme qu’il était pendant les jours d’Oasis. « Je reviens parfois sur mes œuvres passées, mais je ne suis pas nostalgique. Il est inutile de glorifier le passé, car on ne peut pas y retourner ».

Noel Gallagher ne vit certes pas dans le passé, mais pour cet album écrit pendant le confinement et enregistré dans son studio londonien, il avait plusieurs questions en tête. « Le milieu de la musique ne se porte pas très bien, sauf si vous êtes Harry Styles ou un autre perdant de ce genre ».

Pour cet album, Noel Gallagher s’est tout de même replongé dans ce qui l’a façonné. Pour la couverture, il a choisi une photo prise par Kevin Cummins, qui a notamment immortalisé Joy Division.

Ce rond-point est le dernier vestige de l’ancien stade de Main Road, fief de Manchester City et lieu de gloire pour Oasis, avec des concerts légendaires en 1996. Noel Gallagher a toujours été attaché à sa ville. « J’apporte Manchester partout avec moi, ne serait-ce que par mon accent. C’est incroyable pour une si petite ville. Liverpool a les Beatles, Echo and the Bunnymen, et The La’s. Et nous, on a les Bee Gees, les Buzzcocks, Joy Division, New Order, The Smiths, les Happy Mondays, les Stones Roses, Oasis, l’Hacienda (NDLR: la mythique salle de concert de la ville), Manchester City, Tony Wilson (le fondateur de l’Hacienda, il avait fait signer Joy Division sur son label Factory Records). Cette sacrée liste est interminable. Je suis fier d’en faire partie ».

Sur certains morceaux, Johnny Marr, co-fondateur des Smiths, a rejoint Noel Gallagher en studio. « Évidemment, je suis un grand fan des Smiths. C’est un mec formidable, un supporter de Manchester City. Ses parents sont irlandais et, évidemment, on travaillait tous les deux avec des chanteurs difficiles. On a beaucoup en commun ». Avec une telle référence, on pense forcément à Liam Gallagher, autre « chanteur difficile ». Récemment, les deux frères ont évoqué une possible reformation d’Oasis. Ce n’est pas encore à l’ordre du jour, mais Manchester et le monde entier attendent cela avec impatience.