Nikos Aliagas expose son voyage photographique « Le spleen d’Ulysse » à l’Abbaye de Jumièges

L’animateur télé renommé Nikos Aliagas présente son exposition de photos en noir et blanc en Normandie. Passionné de photographie, il a choisi d’explorer un personnage mythologique et dévoile une collection de 60 portraits, majoritairement capturés en Grèce. L’œuvre intitulée « La mélancolie d’Ulysse » est à voir jusqu’au 31 octobre.

Nikos Aliagas est bien connu en tant qu’animateur de télévision et pour ses interviews de célébrités. Néanmoins, Nikos Aliagas en tant que photographe est moins connu. Depuis près de deux décennies, il ne se sépare jamais de son appareil photo et aime capturer des moments de vie, notamment en Grèce, où il a ses racines et où il aime souvent retourner, loin du glamour et du showbiz.

Au cours de ses voyages, il a pris une série de portraits et de tranches de vie, qui sont maintenant exposés à l’abbaye de Jumièges, en Seine-Maritime, dans une exposition intitulée Le spleen d’Ulysse. Une soixantaine de photographies y sont présentées, des portraits, des mains, des paysages, qui le rendent heureux et libre. « Cela représente une pause dans la frénésie de mon travail médiatique, ça me permet de passer derrière l’objectif pour prendre une autre parole, raconter une autre histoire », explique Nikos Aliagas.

Nikos Aliagas et le mythe d’Ulysse

Le célèbre animateur s’inspire du mythe d’Ulysse, qui a inspiré tant d’artistes au fil des siècles. À travers cette exposition, Nikos Aliagas aborde les thèmes de la mer, de l’exploration et du voyage. Son regard est toujours bienveillant, capturant des moments uniques et des portraits sensibles, comme celui du visage d’un vieil homme aux rides creusées par une vie bien remplie. « Il était écrit que je devais photographier ce monsieur, le jour des huit jours de deuil de mon père, pour le remercier d’être venu lui rendre hommage, et il était écrit qu’après sa mort, ce monsieur serait immortalisé à travers un cliché et qu’il voyagerait à travers le monde », ajoute l’animateur.

Cette série de photographies en noir et blanc raconte la quête d’un homme qui retourne chez lui et devient témoin du temps qui passe. « Dans le regard des gens, j’ai toujours vu un je-ne-sais-quoi de nostalgie, d’un écho, d’un héritage qui vient des ancêtres, ou parfois de sa propre vie, un petit décalage qui s’appelle le spleen d’Ulysse », conclut le journaliste.

Les photographies de Nikos Aliagas, en grande partie prises en Grèce, mais aussi à Jumièges et à Rouen, révèlent une vision du monde empreinte d’humanité. L’exposition Le spleen d’Ulysse de Nikos Aliagas est visible à l’Abbaye de Jumièges jusqu’au 31 octobre.