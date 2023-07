Nicolas Aubry relève le défi de succéder à un grand chef à Montlivault. #étédeschefs

Au fil de la majestueuse Loire, Montlivault accueille les amoureux de la gastronomie pour une expérience culinaire sans pareil. La succession de Christophe Hay, célèbre chef doublement étoilé, a été confiée à son ancien second, Nicolas Aubry. Ce dernier a déjà fait ses preuves en remportant une étoile Michelin, mais il n’entend pas s’arrêter là. Bien décidé à laisser sa propre empreinte culinaire, il met tout en œuvre pour affirmer son style unique et faire du restaurant une destination incontournable pour les fins gourmets.

Le restaurant Ézia, un pari audacieux pour Nicolas Aubry

Nicolas Aubry, un jeune chef de cuisine français, a relevé le défi de prendre la succession de Christophe Hay à Montlivault, un village près de Blois dans le Loir-et-Cher. Après le départ de son prédécesseur, célèbre pour ses deux étoiles Michelin, Nicolas Aubry a renommé le restaurant Ézia et a immédiatement obtenu une première étoile.

Un pari audacieux

Prendre la suite d’un grand chef n’est jamais facile et Nicolas Aubry l’a bien compris. Pourtant, il a relevé le défi avec audace et passion. Avec son équipe, il s’est lancé dans l’aventure de la cuisine gastronomique en proposant une offre simple, décomplexée et surtout locavore. L’utilisation de produits frais de terroir, venant de la région ligérienne et de la Loire-Atlantique, lui permet de se démarquer de la cuisine traditionnelle. « Beaucoup de clients ont trouvé notre pari osé. Nous, on voulait juste prolonger la vie de cette maison. Pour me démarquer, j’ai ajouté au terroir ligérien celui de la Loire-Atlantique qui est cher à mon cœur », affirme Nicolas Aubry à Franceinfo.

Une cuisine ciselée au cordeau

La cuisine de Nicolas Aubry se concentre sur l’utilisation de produits frais et locaux, mais aussi sur des sauces et des jus de qualité. Les pâtisseries, quant à elles, sont légères et peu sucrées, ce qui permet d’éviter l’excès de sucre dans les plats. Le guide Michelin a été conquis par l’assiette ciselée au cordeau du chef et a ainsi récompensé sa créativité et son talent.

Le restaurant Ézia a aussi récupéré les terres de culture de son prédécesseur Christophe Hay. Nicolas Aubry a demandé à Stéphane Dumont, un maraîcher à Beaugency, de cultiver des produits locaux qui sont ensuite intégrés à la carte du restaurant.

La carotte, vedette de l’été

Nicolas Aubry propose une cuisine créative et équilibrée qui met en valeur les produits. Pour l’été, le chef travaille les habituels concombres, tomates, courgettes, mais aussi la carotte, un produit réputé basique qu’il réussit à sublimer dans une recette centrale de son menu.

Le restaurant Ézia est sans aucun doute une belle découverte pour les amateurs de gastronomie. Avec son offre culinaire simple et raffinée, Nicolas Aubry s’est imposé dans l’univers de la cuisine gastronomique.