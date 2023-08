Neymar quitte le PSG pour Al-Hilal, l’incroyable transfert !

C’est avec une certaine émotion que le footballeur brésilien clôture une période de six années mouvementées au sein du Paris Saint-Germain, équipe qui s’était illustrée à l’époque en faisant de lui l’acquisition la plus coûteuse de l’histoire du ballon rond. Le moment est à la fois empreint de mélancolie et de soulagement, car la fin d’un cycle symbolise toujours le début d’un autre. C’est donc avec de nouveaux défis et espoirs qu’il regarde vers l’avenir, en gardant en mémoire les moments forts qu’il a su construire avec son équipe de cœur.

Le départ de Neymar du PSG pour Al-Hilal

Le 15 août 2023, Neymar a quitté le Paris Saint-Germain (PSG) pour rejoindre le club d’Al-Hilal en Arabie saoudite. Ce transfert est une fin d’une ère pour le PSG qui a investi 222 millions d’euros pour recruter Neymar en 2017, le transfert le plus cher de l’histoire du football. Le club espérait que Neymar, le joueur vedette avant l’arrivée de Kylian Mbappé, aiderait à remporter la Ligue des champions. Bien que Neymar ait remporté 13 trophées avec le PSG, dont cinq titres de champion, il n’a pas réussi à atteindre cet objectif ultime.

Les avantages et les critiques de Neymar au PSG

Neymar est considéré comme l’un des plus grands artistes balle au pied de l’histoire de la Ligue 1. Cependant, il est aussi l’un des joueurs les plus clivants de l’ère du Qatar Sports Investments (QSI) au PSG, critiqué pour son manque d’implication et ses trop fréquentes blessures qui l’ont souvent privé de matchs importants. Alors que les supporters parisiens avaient manifesté leur colère devant le domicile de Neymar en mai dernier, le départ du joueur vers Al-Hilal est considéré comme une étape importante pour le PSG.

Neymar en Arabie saoudite

Neymar rejoint désormais le contingent de joueurs européens qui ont signé pour des clubs en Arabie saoudite où l’argent est roi. Il retrouve son compatriote Malcom et des joueurs tels que Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, et Kalidou Koulibaly à Al-Hilal. À 31 ans, il est vu comme une authentique star sportive et marketing et devient un des visages de la Saudi Pro League. Le départ de Neymar intervient après celui de Lionel Messi du PSG, mais le club semble être sur la bonne voie pour conserver Kylian Mbappé.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA