New York: poids des gratte-ciel (762 millions de tonnes) fait s’enfoncer la ville

Des chercheurs et spécialistes en géologie ont estimé que la masse totale des gratte-ciels de la métropole de New York, située aux États-Unis, est de 762 millions de tonnes. Au cours des années, ces bâtiments s’affaissent progressivement dans le sol. Quels en sont les impacts ?

C’est la plus célèbre jungle urbaine du monde. New York, avec ses 1,1 million de bâtiments et gratte-ciel, a une densité de béton qui pèse près de 800 millions de tonnes. Et la ville continue de grandir. Une habitante de New York nous présente un nouveau quartier qui a émergé il y a trois ans : « Ici, nous traversons un nouveau quartier appelé Hudson Yards. Ce sont des gratte-ciel tout neufs et très luxueux. Ils sont faits de béton et de verre, et comme ils ont été construits pendant la pandémie, il y a encore beaucoup d’espaces de bureaux et de logements vides », décrit Harriett Hirshorn, cofondatrice de l’Association East River Park Action.

Un problème à long terme

Toutes ces nouvelles constructions, ajoutées à celles qui existaient déjà, accentuent un phénomène : la ville s’affaisse sous le poids de ses gratte-ciel. Une étude scientifique a récemment révélé que New York s’enfonce de 1 à 2 millimètres par an. Selon Harriett Hirshorn, la ville doit repenser totalement son modèle : « Les ingénieurs appellent cela le dewatering, c’est-à-dire l’assèchement des sous-sols. Pour les fondations des gratte-ciel, ils creusent d’énormes trous puis pompent l’eau. Cependant, cette eau était également nécessaire pour assurer la stabilité des sols », explique-t-elle.

Même si un affaissement de un à deux millimètres par an peut ne pas sembler catastrophique en soi, il pose un problème sur le long terme. À titre de comparaison, Djakarta, en Indonésie, s’affaisse jusqu’à 30 cm par an. Pour les scientifiques ayant réalisé l’étude, c’est à long terme que la situation devient de plus en plus problématique.