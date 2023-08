Ne ratez pas la fête des Guides de Chamonix du 12 au 15 août !

La vénérable célébration annuelle des guides a ressurgi dans la vallée de Chamonix (Haute-Savoie), prévue pour quatre jours de grande fête du 12 au 14 août. Les événements en prévision témoignent de la vitalité de la communauté guide locale, qui organise une série d’activités, d’expositions, de concerts et de conférences pour tous les types de publics. Cette célébration incontournable est un témoignage vivant de l’héritage culturel de la vallée et de son lien indéfectible avec les sommets majestueux des Alpes. Les visiteurs seront immergés dans une ambiance festive et historique, permettant aux générations actuelles de transmettre les traditions de leurs ancêtres.

La fête des Guides de retour à Chamonix-Mont-Blanc du 12 au 15 août

Organisée depuis près d’un siècle, la fête des Guides revient cette année du samedi 12 au mardi 15 août dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Au cours de quatre jours de festivités, des animations diverses seront proposées dans plusieurs communes.

Un programme varié d’animations et de spectacles

Le samedi 12 août sera lancé par une fête du pain au Lavancher, avec un verre de l’amitié, un repas champêtre et une tombola. Le lendemain, des programmes différents seront proposés dans trois communes, incluant des animations diverses pour enfants et adultes, des concerts à Vallorcine et des projections de films en plein air aux Houches. Le lundi 14 août, Argentière accueillera une cérémonie tandis que Chamonix proposera une soirée prestige et un grand bal. Enfin, le 15 août, des concerts et une fête de l’artisanat seront organisés à Servoz.

Des bénéfices reversés pour la Caisse de Secours des Guides de Chamonix

Tous les bénéfices de l’événement seront reversés à la Caisse de Secours des Guides de Chamonix, un fonds d’aide aux membres de la Compagnie victimes d’accidents ainsi qu’à leurs familles. Plus d’informations sur le programme de la fête des Guides sont disponibles sur le site chamonix-guides.com.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA