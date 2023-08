« Ne manquez pas les débuts saisissants de « Stars Wars : Ahsoka » en streaming sur Disney+ »

La série courte, qui se compose de huit épisodes captivants, met en vedette l’actrice américaine talentueuse Rosario Dawson dans le rôle principal. Et elle est dirigée par le réalisateur chevronné Dave Filoni, qui a fait ses preuves dans l’industrie cinématographique. Le duo gagnant a travaillé ensemble pour créer une œuvre qui plaira sûrement aux fans de tous les horizons. Dawson et Filoni ont collaboré étroitement pour donner vie à l’histoire passionnante de la série, et leur travail acharné se reflète dans le résultat final. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à être transportés dans un monde de mystère et d’aventure alors qu’ils suivent les personnages fascinants à travers des paysages époustouflants et des rebondissements surprenants. Grâce à leur vision partagée et à leur engagement envers l’art de la narration, Dawson et Filoni ont créé une œuvre exceptionnelle qui est sans aucun doute l’un des moments forts de la télévision moderne.

Une nouvelle série Star Wars sur Disney+

Le 22 août 2023, Disney+ a annoncé la sortie de la série Ahsoka, réalisée par Dave Filoni. Cette série est une suite de la série animée Rebels et se concentre sur Ahsoka Tano, jouée par Rosario Dawson. Ancienne apprentie d’Anakin Skywalker, Ahsoka doit trouver le Grand Amiral Thrawn et assurer la formation d’une jeune guerrière. La majorité des personnages de la série sont des femmes. Les deux premiers des huit épisodes sont disponibles en France.

Rosario Dawson dans le rôle-titre

Pensée comme la suite directe de la série animée Rebels (2014-2018), Ahsoka met à l’honneur Ahsoka Tano, personnage secondaire de The Mandalorian (2019), incarnée par Rosario Dawson (Daredevil, La 25e heure). Ancienne apprentie d’Anakin Skywalker, le futur Dark Vador, Ahsoka est une Jedi à la peau bleue, chargée d’une double quête. Elle doit assurer la formation d’une jeune guerrière, Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), et retrouver le Grand Amiral Thrawn (Lars Mikkelsen), un mystérieux dignitaire de l’Empire supposé mort, mais dont l’ombre plane sur la nouvelle République. Le réalisateur, Dave Filoni, explique que le personnage de Ahsoka est devenu très populaire dans la série The Clone Wars et qu’il avait toujours eu en tête de consacrer une série entière à ce personnage.

Six épisodes à venir

Les six prochains épisodes de la série seront diffusés chaque semaine jusqu’au mardi 3 octobre. En avril 2023, la société de production de Lucasfilm a annoncé la sortie de trois nouveaux films Star Wars à partir de 2025, dont un réalisé par Dave Filoni.

