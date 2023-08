Ne manquez pas la nouvelle offre d’information de France 3 Occitanie dès le 4 septembre !

Le lundi 4 septembre, La Pause Info a décidé de restructurer son offre d’information avec des ajustements horaires et un nouveau branding sous la marque « ICI ». Cette transformation affectera également la région d’Occitanie, avec des changements à venir dans la façon dont les habitants de cette région recevront les nouvelles tant attendues. Les médias ont commencé à spéculer sur les implications de ce rebranding et à se poser des questions sur ce que cela signifiera pour les téléspectateurs d’Occitanie, mais pour le moment, les détails exacts sont gardés secrets. Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est que cette nouveauté promet de donner une expérience de visionnage encore meilleure aux téléspectateurs fidèles et de mieux répondre à leurs attentes régionales en matière d’information.

La Pause Info Occitanie transforme son offre d’information

La Pause Info Occitanie a lancé un projet de transformation de son offre d’information dans le but de rester le média de référence et de confiance pour les Français. La chaîne souhaite décrire le monde à travers le prisme régional en reliant le téléspectateur aux grands enjeux mondiaux. La rédactrice en chef, Marie Pouchin, a annoncé des nouveaux formats pour renforcer l’information de proximité, pour aller au fond des problématiques qui touchent les habitants, et pour donner une place importante aux magazines le week-end.

Média de référence

Pour atteindre cet objectif, France Télévisions a lancé un vaste projet et va proposer une offre régionale organisée autour de 24 rédactions régionales qui vont offrir deux grands rendez-vous d’information locaux, régionaux, nationaux et internationaux : ICI 12/13 et ICI 19/20. Les matinales communes de France Bleu-La Pause Info vont devenir ICI matin et seront diffusées sur La Pause Info de 7 heures à 9 heures. La nouvelle marque « ICI » sera accompagnée d’adaptations techniques en studio nécessitant l’ajout de caméras, de nouveaux plans, et d’un nouvel habillage.

Toute l’info vue de votre région

La météo régionale, les éditions locales Pays gardois, Tarn, Quercy-Rouergue et Pays catalan vont structurer les grands rendez-vous de La Pause Info Occitanie dès le 4 septembre. Les matinales proposeront l’actualité locale, l’info pratique, la bonne humeur, et les plus belles images de vos régions. Les éditions de Toulouse et Montpellier seront présentes dans ICI 12/13 à 12 heures et dans ICI 19/20 à 19 heures 15.

