Ne manquez aucun évènement festif à Toulouse avec cette appli. Fêtez à fond !

A partir du dix septembre prochain, les habitants de Toulouse (Haute-Garonne) pourront profiter pleinement de l’application Pinkin qui leur permettra de naviguer aisément dans le paysage nocturne de leur ville. En effet, cette application, d’une grande intuitivité, répertorie l’ensemble des établissements festifs de Toulouse, incluant les bars, les boîtes de nuit, les salles de concert et bien entendu, les DJs. Avec l’aide de Pinkin, vous ne manquerez plus aucun événement festif et pourrez ainsi vivre des soirées inoubliables. Fini les informations cachées et les plans flous, Pinkin offre une solution simple et efficace pour se divertir dans cette ville animée.

Pinkin : une application répertoriant les établissements festifs de Toulouse

Une nouvelle application nommée Pinkin est disponible dès le 10 septembre pour les habitants de Toulouse. Grâce à cette dernière, les utilisateurs pourront découvrir les différents établissements festifs de la ville, tels que les bars, les clubs, les discothèques ou encore les salles de concert. Créée par Léo Hary, Pinkin est une encyclopédie des événements musicaux de Toulouse dont l’objectif est de permettre aux habitués de la fête de ne rater aucun événement. La fonctionnalité de localisation de l’application permettra aux utilisateurs de trouver rapidement les établissements près d’eux.

Des profils d’établissements, de DJ et d’ambassadeurs

L’application Pinkin permettra aux utilisateurs de consulter les profils des établissements répertoriés, des DJ qui s’y produisent et des ambassadeurs chargés de montrer l’ambiance des événements. Les utilisateurs pourront aimer et partager ces contenus vidéo. L’objectif est de créer une application intuitive ressemblant aux réseaux sociaux déjà utilisés par sa communauté Instagram.

Les DJ mis en lumière

Les DJ auront une place particulière dans l’application Pinkin, car ils pourront indiquer leur style de musique et les établissements qu’ils ont fréquentés. Les DJ pourront également ajouter des liens vers des mixtapes qu’ils ont réalisées, ce qui leur permettra de communiquer plus facilement avec les chefs des différents établissements et d’assurer leur visibilité.

En conclusion, Pinkin est une application prometteuse qui rassemble déjà plus de 8 000 abonnés sur son compte Instagram. Son équipe prévoit d’élargir son réseau d’établissements festifs pour continuer son développement ailleurs, Montpellier étant sur la liste. L’application sera disponible sur iOS et Android à partir du 10 septembre 2023.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA