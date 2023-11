Ne confondez plus La Toussaint et la Fête des Morts !

La Fête de la Toussaint et celle des Morts sont deux célébrations religieuses qui ont lieu le 1er et le 2 novembre, respectivement. Elles sont étroitement liées et se célèbrent souvent ensemble, ce qui peut expliquer pourquoi elles sont régulièrement confondues. Nous verrons dans les prochaines lignes d’où vient cette confusion et essayerons de mettre les choses au clair.

Les origines des deux fêtes

Dans la religion chrétienne, la Toussaint est célébrée par les catholiques et plusieurs communautés protestantes. C’est une journée qui a pour but de rendre hommage aux saints, reconnus ou non par l’Église. La fête tire son origine du Moyen Âge et a évolué au fil du temps. Aujourd’hui, elle est surtout l’occasion de se recueillir sur les tombes des proches disparus, même si ceux-ci ne sont pas officiellement considérés comme des saints.

De son côté, la Fête des Morts est une commémoration des personnes décédées qui a lieu le lendemain de la Toussaint. Elle a également des racines historiques profondes dans le christianisme et fait partie intégrante des croyances populaires liées à l’au-delà et aux esprits des défunts. Durant cette journée, les familles se rendent généralement au cimetière pour entretenir les tombes et déposer des offrandes à leurs proches disparus.

Les ressemblances entre la Toussaint et la Fête des Morts

Visites aux cimetières

L’une des raisons principales qui explique pourquoi ces deux célébrations sont si souvent confondues est sans doute le fait qu’elles impliquent toutes les deux une visite au cimetière. Pour la Toussaint comme pour la Fête des Morts, il est de coutume de se rendre sur les tombes des êtres chers pour leur témoigner notre affection.

Offrandes et bougies

Dans les deux cas, il peut être courant de déposer des fleurs, notamment deschrysanthèmes, sur les sépultures, ainsi que d’allumer des bougies pour éclairer les tombes et montrer aux défunts qu’ils ne sont pas oubliés. Toutefois, cette tradition est plus marquée lors de la Fête des Morts et peut varier en fonction des régions et des cultures.

Cette période a une atmosphère semblable

La proximité des dates entre les deux commémorations et les thèmes abordés font que ces fêtes ont lieu dans une ambiance similaire. Le début du mois de novembre étant un moment où les jours raccourcissent et les températures baissent, cela renforce l’impression générale de mélancolie et de recueillement liée à la fois à la Toussaint et à la Fête des Morts.

Les différences entre la Toussaint et la Fête des Morts

Malgré les nombreuses ressemblances, il existe également plusieurs différences qui permettent de faire la distinction entre ces deux fêtes religieuses.

Leur signification

La principale différence entre la Toussaint et la Fête des Morts réside dans leur but. La première a pour vocation de rendre hommage aux saints, tandis que la seconde est davantage axée sur le souvenir des défunts et l’entretien des tombes.

Les dates de célébration

Comme mentionné précédemment, la Toussaint est célébrée le 1er novembre, tandis que la Fête des Morts a lieu le 2 novembre. Cette dernière commémoration peut durer jusqu’à trois jours, selon les pays et les coutumes locales.

La préparation

En amont de la Fête des Morts, on peut observer une augmentation du marché des fleurs et autres ornements funéraires en prévision des visites aux cimetières. Cela est moins fréquent pour la Toussaint, bien que certaines personnes profitent tout de même de cette occasion pour honorer leurs proches disparus.

Il semble donc évident que les similitudes et les pratiques communes expliquent pourquoi tant de personnes ont du mal à différencier la Toussaint et la Fête des Morts en France. Il est important de reconnaître que, malgré leurs points communs, ces deux célébrations sont bel et bien distinctes et ont chacune une signification propre.