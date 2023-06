NBA: LeBron James donnera le départ des 24 Heures du Mans lors de la 100e édition samedi

Le centenaire des 24 Heures du Mans est célébré cette année. Pour donner le coup d’envoi de la compétition ce samedi, c’est le joueur vedette de la NBA, LeBron James, qui a été sélectionné.

Le célèbre joueur de basketball de la NBA, LeBron James, sera en charge de donner le coup d’envoi aux 24 Heures du Mans le samedi 10 juin à 16 heures, comme l’a annoncé franceinfo le lundi 5 juin en s’adressant aux organisateurs. LeBron James occupera ainsi le poste de Starter officiel pour le Centenaire de la compétition.

Chaque année depuis 1949, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), qui organise les 24 Heures du Mans, fait appel à une personnalité pour abaisser le drapeau tricolore et marquer le début de la course. Parmi les figures emblématiques du sport, de la culture ou de la politique qui ont été invitées à assumer cette responsabilité, on retrouve Steve McQueen en 1971, Georges Pompidou en 1972, Alain Delon en 1996, Rafael Nadal en 2018 ou encore Brad Pitt en 2016. Cette année, ce sera donc LeBron James, qui a remporté deux médailles olympiques, qui est le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA et qui a été sacré champion de la NBA quatre fois, qui donnera le départ aux 62 concurrents le samedi 10 juin.

Pierre Fillon, président de l’ACO, se déclare « heureux d’accueillir » la vedette des Lakers de Los Angeles. « LeBron James est une véritable légende du sport et possède un palmarès et une liste de records qui forcent le respect. Nous sommes impatients de lui faire découvrir l’atmosphère unique qui règne sur le circuit et l’enthousiasme généré par le Centenaire de la plus grande course d’endurance au monde ».

LeBron James exprime également son « honneur » de prendre part « à ce moment historique du sport automobile et de contribuer à la célébration du centenaire de l’un des plus grands événements sportifs au monde ». « J’ai hâte de donner le départ de cette course emblématique et de voir les pilotes de classe mondiale s’affronter sur le tracé mythique du Mans », ajoute celui qui sera le « Starter 2023 ».