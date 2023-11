NBA : La maturité de Victor Wembanyama à 19 ans ébahit Gregg Popovich, coach des Spurs

Suite aux quatre premières rencontres de la saison, le coach des Spurs, en place depuis 1996, a pris un moment pour discuter de l’adaptation et des débuts de Victor Wembanyama sur le sol américain.

Les premiers pas de Victor Wembanyama chez les Spurs

Le légendaire entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, a discuté du potentiel de la recrue française Victor Wembanyama lors d’une conference avec la presse européenne le 1er novembre. Popovich s’est réjoui des premières performances de Wembanyama dans la saison actuelle, mais a appelé à la patience pour permettre au jeune prodige de se développer pleinement. Il a également exprimé sa réserve quant au classement de l’équipe comme favoris pour cette saison.

Un potentiel pour devenir une superstar

Quand on lui a demandé ce qui différencie un joueur talentueux d’une superstar, Popovich a souligné l’importance de l’état d’esprit, affirmant que les superstars ont « quelque chose que les autres n’ont pas : cela se passe entre les oreilles, dans leur tête. » L’entraîneur a également commenté le jeu et le professionnalisme de Wembanyama, le décrivant comme un des hommes de 19 ans les plus matures qu’il ait vus, doté d’une « personnalité incroyable » qui comprend ses responsabilités et son potentiel.

Les débuts de Wembanyama en NBA et la situation en Israël

Concernant l’évolution du jeu de Wembanyama, Popovich a déclaré que l’équipe est actuellement en phase d’observation. Il a souligné que le jeune joueur a la liberté de prendre les trois points mais que l’équipe se concentre sur sa défense. L’entraîneur a également minimisé les discussions suggérant que les Spurs pourraient être favoris pour le titre de la NBA cette saison. Pour conclure, Il a exprimé sa préoccupation au sujet du conflit en Israël, qualifiant la situation de <tragique et cruelle>, et a appelé à plus d’attention et de leadership pour résoudre ce problème persistant.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA