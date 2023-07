Navettes gratuites pour les plages de Dinan : faites le plein de soleil !

Pour le plaisir des touristes ainsi que des habitants locaux, deux navettes gratuites Dinamo ! seront mises en service pendant l’été 2023 pour conduire ses passagers vers les destinations populaires de Sables-d’Or-les-Pins et Broons. Ces navettes confortables et spacieuses feront plusieurs allers-retours quotidiennement, avec de nombreux arrêts prévus, notamment à Bétineuc. Il convient de signaler que ces navettes gratuites constituent un véritable plus pour l’environnement, car elles encouragent l’utilisation des transports en commun et réduisent ainsi la quantité de véhicules particuliers dans les rues. Cette initiative prise par Dinamo ! de fournir des navettes gratuites sert non seulement les intérêts des voyageurs, mais aussi ceux de la communauté dans son ensemble.

Dinan Agglomération met des navettes gratuites à disposition pour découvrir les communes environnantes

L’été est la saison des vacances, c’est également le moment des déplacements. Pour faciliter la vie de ses habitants et des vacanciers, Dinan Agglomération a mis en place des navettes gratuites. Ces dernières permettent aux usagers de voyager dans les environs de Dinan. Cette initiative est valable jusqu’au dimanche 3 septembre 2023.

Vers Les Sables-d’Or et Broons

Les deux navettes proposées par Dinan Agglomération sont en location gratuite. Elles permettent de relier Dinan aux communes environnantes. Le premier itinéraire va de Dinan à Les Sables-d’Or-les-Pins, en passant par Corseul, Plancoët, Matignon, Plévenon et le Cap Fréhel. Le second part de Dinan et va jusqu’à Broons en traversant Évran, Bétineuc, Plouasne et Caulnes.

La première navette circule les mardis, jeudis, samedis et dimanches tandis que la seconde pour Broons le fait les lundis, mercredis et vendredis. Ces navettes sont équipées pour transporter des vélos et pour permettre aux personnes à mobilité réduite de voyager en toute sécurité.

De la gare de Dinan, les départs ont lieu directement. Il est recommandé de réserver sa place pour une meilleure organisation et un voyage sans stress.

Informations pratiques

Il est important de rappeler que ces navettes sont gratuites. Pour tout renseignement complémentaire, il est possible d’appeler directement Dinan Agglomération au 02 96 68 31 39. Il est donc possible de découvrir les merveilles des environs de Dinan sans avoir à conduire, tout en respectant l’environnement.