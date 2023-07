« Nanni Moretti : Reflet d’un avenir radieux dans son cinéma italien »

Découvrez les films à l’affiche cette semaine avec Thierry Fiorile et Matteu Maestracci : « Vers un avenir radieux », une réalisation signée Nanni Moretti et « Indiana Jones et le Cadran de la destinée », une œuvre de James Mangold.

Le réalisateur italien Nanni Moretti nous offre, dans son nouveau film Vers un avenir radieux, un autoportrait nuancé, une pratique qu’il affectionne. Dans cette oeuvre, il se dépeint à travers son personnage, Giovanni, une projection de lui-même – en effet, Nanni est le diminutif de Giovanni. On suit Giovanni, lui aussi cinéaste, qui réalise un film à Rome situé dans les années 50, une période où le PCI italien manqua de courage en ne s’opposant pas à l’omniprésent pouvoir soviétique, malgré la répression violente de l’insurrection hongroise par les troupes russes.

Giovanni, homme au discours sentencieux et au soi important, se retrouve déchu lorsque sa femme et productrice le quitte, et que la production de son film est stoppée suite à la ruine de son producteur français. Souvenez-vous, en 1994 dans Journal intime, Nanni Moretti flânait dans Rome en Vespa, partageant ses réflexions sur le cinéma et la politique. Cette fois, il navigue sur une trottinette électrique. Netflix ne montre aucun intérêt pour son film et un jeune membre de son équipe est stupéfait d’apprendre que l’Italie était autrefois le bastion des communistes. Bien que le cinéaste aux abois soit en grande partie une représentation de Moretti, le film n’adhère pas à toutes les analogies.

Indiana Jones et le Cadran de la destinée signé James Mangold

James Mangold prend les commandes de Indiana Jones et le Cadran de la destinée, une suite qui arrive 15 ans après un quatrième volet qui, malgré un succès financier, est considéré par la plupart comme le moins brillant de la saga Indiana Jones. En effet, on parle même d’un échec. Pour la première fois, ni Spielberg ni George Lucas n’ont contribué à l’écriture du scénario. C’est James Mangold, reconnu pour Le Mans 66, Logan et Walk the line, entre autres, qui se trouve derrière la caméra. Après une introduction remarquablement épique dans les années 1940 avec un Harrison Ford numériquement rajeuni, au point d’émerveiller les spectateurs, on retrouve notre héros vieillissant, épuisé, fatigué, naviguant dans une Amérique en pleine transformation en 1969. Il part en quête d’une horloge temporelle conçue par Archimède, convoitée par un méchant nazi qui souhaite s’en servir pour altérer l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

James Mangold a choisi d’embrasser le vieillissement de son acteur principal et du personnage qu’il incarne. Ce fut un véritable défi pour le cinéaste de 59 ans de succéder à Steven Spielberg, avec la double pression de produire une œuvre de qualité et rentable, tout en respectant un cahier des charges dense. Malgré ces obstacles, James Mangold réussit cette entreprise avec brio.

Le film est virtuose, divertissant, visuellement attrayant, et peuplé de personnages emblématiques et attachants de la saga, tels que Salah ou Marion. Aussi, Phoebe Waller-Bridge, géniale créatrice de la série Fleabag, fait une entrée remarquée, apportant un vent de fraîcheur à l’univers Indiana Jones grâce à la richesse et la complexité de son personnage.