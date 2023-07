Mystère de la mort d’une mère de famille près de Châteaubriant non résolu.

Le verdict est tombé : le soudeur de Vallons-de-l’Erdre (Loire-Atlantique) vient d’être condamné par le tribunal de Nantes pour sa participation néfaste dans un triste accident routier ayant coûté la vie de sa compagne. L’homme, qui n’a pas su agir correctement au moment de prendre le volant, n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la sécurité de son passager. Les conséquences ont été tragiques et irréparables, entrainant la mort de sa compagne. Ce jugement illustre la gravité des conséquences que peuvent avoir des comportements irresponsables sur la route, et doit être pris comme une mise en garde pour tous les conducteurs. Il est essentiel, pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route, de se montrer vigilant et responsable au volant.

Condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et conduite sans permis, un soudeur des Vallons-de-l’Erdre est ressorti libre du tribunal correctionnel de Nantes ce jeudi 6 juillet 2023. Plainte portant sur un accident de la route qui avait coûté la vie à sa compagne en 2018. Cet épisode tragique avait provoqué une vive émotion en Loire-Atlantique. Décryptage en trois points.

Un accident meurtrier aux circonstances douteuses

Le jeudi 25 janvier 2018, à Saint-Sulpice-des-Landes, un accident de la circulation a eu lieu au lieu-dit « La Girardière », qui a coûté à la vie d’une femme, alors que les gendarmes intervenaient. Les forces de l’ordre ont découvert une Fiat Bravo vide et quelques mètres plus loin, le corps sans vie de la conjointe du prévenu. Les enquêteurs ont supposé que le véhicule était sorti de la route dans un virage, provoquant l’éjection de la victime de l’habitacle.

Toutefois, le taux très élevé d’alcoolémie relevé chez les deux personnes (1,67 g d’alcool par litre de sang pour lui, et 3,66 g pour elle) et la présence de cannabis ont attiré l’attention de la justice. Le parquet a également mis en avant la visibilité « bonne » et la chaussée « légèrement humide » au moment de l’accident.

Un mystère autour du rôle des protagonistes

Au tribunal correctionnel de Nantes, dans le cadre de cette affaire, un mystère entoure la position de la victime, qui n’aurait vraisemblablement pas été à bord de la voiture. En effet, une femme se faisant la porte-parole de la famille de la défunte explique que « le couple venait de se séparer pour des violences » et que l’homme avait « menacé de se suicider s’ils ne se remettaient pas ensemble « . Cette source laisse entendre que la victime a été percutée et tuée à pied, après avoir quitté le bar dans lequel le couple a passé la soirée. Toutefois, un serveur de bar a lui aussi été soupçonné d’être impliqué dans l’accident.

Pas de condamnation pour homicide involontaire

Même si la famille de la victime a estimé que les réponses judiciaires étaient insatisfaisantes, le prévenu n’a pas été inculpé pour homicide involontaire. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour mise en danger de la vie d’autrui, conduite sans permis et conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants. En outre, il devra verser 1 500 € à la famille de la défunte. La procureure a reconnu que la situation constituait un défi : « Ces faits sont les plus difficiles à juger pour un tribunal dans cette étrange procédure où personne n’est poursuivi pour homicide involontaire à cause des zones d’ombre qui laissent un goût d’inachevé ».