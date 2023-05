Musique: Le Louvre accueille le rock français avec le groupe Feu! Chatterton

Le collectif musical Feu ! Chatterton a choisi le célèbre musée du Louvre comme lieu de résidence. Se trouvant parmi des créations artistiques ayant plusieurs centaines d’années et la musique contemporaine, les spectateurs seront éblouis et enchantés visuellement et auditivement.

Sous l’emblématique pyramide de verre du Louvre, on entend de la musique. Une mélodie électro a envahi le sous-sol du musée. Le groupe Feu! Chatterton y a installé ses instruments pour deux mois de création. C’est une première en 200 ans et le groupe renoue ainsi avec une ancienne tradition. Ils parcourent les différentes époques de l’histoire à travers le musée, un paradoxe pour ces artistes ultramodernes. Leur concert est caractérisé par des ambiances très animées. En une décennie, ils se sont imposés sur la scène rock française. Aujourd’hui, ils ont décidé de chercher l’inspiration en se plongeant dans le plus grand musée du monde.

Trois concerts prévus au Louvre fin mai

« On vient surtout ici s’abreuver de beauté, bien sûr, mais aussi d’ingéniosité, de détails, d’intelligence… », explique le chanteur du groupe. Le batteur ajoute : « C’est très inspirant parce que ça nous permet de réaliser que, oui, on a tous notre petit regard sur le monde et notre façon de travailler avec la réalité. »

Dans le musée, les musiciens se sentent chez eux. Ils se promènent parmi les chefs-d’œuvre et retrouveront bientôt la chaleur du public lors de leurs trois concerts au Louvre, prévus pour la fin du mois de mai.