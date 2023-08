Multi-vies: le secret des succès dans toutes les sphères – Interview d’une sociologue sur les reconversions explosives.

Fatigués par les tâches qui remplissent leur journée, les individus aspirent à une existence plus épanouissante. Pour cela, ils se laissent tenter par l’idée d’un changement professionnel leur permettant de reprendre les rennes de leur propre destinée. Ces désirs de grandeur sont de plus en plus fréquents, et de nombreux individus décident maintenant de sauter le pas. Cependant, est-ce que l’herbe est plus verte de l’autre côté? Pour répondre à cette question, Monique Dagnaud, une directrice de recherche au CNRS et sociologue renommée, nous guide pour comprendre cette tendance grandissante des conversions professionnelles.

La reconversion professionnelle est en constante augmentation ces dernières années et en 2022, 35,8% des salariés en activité ont choisi d’entreprendre une transition professionnelle selon le site gouvernemental de conseils en évolution professionnelle infocep.fr. Selon Monique Dagnaud, directrice de recherche au CNRS et sociologue, cela s’explique par le rejet de la hiérarchie et la recherche d’autonomie, de flexibilité, de bien-être personnel, de réalisation de soi et d’échapper au culte de

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA