Mozart célèbre la femme : le festival Opéra des Landes réinvente l’histoire en musique OpéraFéminin Mozart Festival

Depuis 25 ans, le Festival Opéra des Landes se distingue par sa volonté de faire résonner les plus grandioses airs d’opéra, portés par les plus belles voix de l’Hexagone. Les mélomanes et amoureux de l’art lyrique ont rendez-vous chaque année pour un événement musical prestigieux. En cette nouvelle édition, la thématique est particulièrement à l’honneur, car les femmes sont mises en avant. Les spectateurs pourront ainsi découvrir et redécouvrir les prodigieuses interprétations féminines qui ont marqué l’histoire de l’opéra, témoignant de leur indéniable talent et de leur contribution majeure au patrimoine culturel français.

Opéra des Landes : Così Fan Tutte met les femmes à l’honneur

Des figures féminines emblématiques de l’opéra

Le festival Opéra des Landes a décidé de rendre hommage aux femmes dans sa 22e édition, en mettant à l’honneur l’opéra de Mozart Così Fan Tutte. Carmen, la Traviata, Norma ou encore Aïda, toutes de grandes figures emblématiques de l’opéra, sont des femmes. Dans cet opéra de 1790, l’histoire est centrée sur deux sœurs et leurs amants respectifs, qui veulent tester leur fidélité. Réputé frivole à l’époque ou misogyne plus récemment, Così Fan Tutte est ici abordé de manière joyeuse et facétieuse.

Fidèle à sa mission : partager au grand public un art perçu comme élitiste

Depuis près de 25 ans, le festival Opéra des Landes s’efforce d’ouvrir les portes de l’opéra au grand public, un art qui est aujourd’hui souvent considéré comme élitiste. À l’époque de la création de cet art, il était pourtant très populaire. Le festival a pour mission de faire découvrir et apprécier l’opéra à des publics de tous âges et de tous horizons. Cette année, c’est encore le cas avec une version joyeuse et facétieuse de Così Fan Tutte.

Le festival à ne pas rater

L’édition de cette année de l’Opéra des Landes se poursuit jusqu’au 25 juillet à Soustons, Hossegor et Capbreton. Ne manquez pas l’occasion de découvrir cet art fascinant dans des conditions exceptionnelles, au sein de paysages magnifiques de la région landaise. Vous pourrez applaudir de nombreuses voix talentueuses qui contribuent à faire vivre l’opéra en France, et en particulier dans les Landes.

source originale : La Pause Info.fr