Mort tragique de l’écrivaine ukrainienne lors d’une frappe aérienne à Kramatorsk

Le décès de la célèbre écrivaine ukrainienne Victoria Amelina des suites de blessures infligées lors d’une attaque dévastatrice dans un restaurant de Kramatorsk a choqué le monde entier. La nouvelle de la mort tragique de l’auteur a été communiquée à tous les médias et organisations non gouvernementales ukrainiennes le week-end dernier. Les Russes avaient mené une frappe ciblée sur le restaurant où Victoria Amelina dînait paisiblement. Les blessures qu’elle a subies, en plus d’être catastrophiques, ont été fatales pour elle. Les habitants de Kramatorsk, ainsi que ses amis, sa famille et ses lecteurs du monde entier sont désormais en deuil de sa perte soudaine et dévastatrice.

Dans l’est de l’Ukraine, à Kramatorsk plus précisément, l’écrivaine ukrainienne Victoria Amelina a perdu la vie samedi dernier des suites de ses blessures causées par une frappe russe sur un restaurant. C’est l’organisation non gouvernementale PEN Ukraine qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué dimanche. Cette organisation met l’accent sur la promotion de la liberté d’expression et de la littérature ukrainienne notamment.

Victoria Amelina, âgée de 37 ans, avait été gravement blessée lors d’un dîner au restaurant Ria Pizza, fréquenté entre autres par les militaires, les bénévoles et les journalistes. Elle avait été hospitalisée à Dnipro pour « multiples fractures de la base du crâne« , avait expliqué le neurochirurgien Vitaliï Savenkov. Elle était en compagnie de trois personnalités colombiennes qui ont été légèrement blessées, toujours selon un communiqué.

Cette frappe russe a fait treize morts, Victoria Amelina étant la dernière en date. L’écrivaine documentait les crimes de guerre russes dans les territoires occupés, depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Elle avait écrit plusieurs romans traduits en plusieurs langues, mais elle avait également choisi de s’engager en dénonçant les injustices subies par son pays.

« Sa mort a été causée par des blessures qu’elle a reçues lors du bombardement, incompatibles avec la vie« , a expliqué l’ONG PEN Ukraine dans son communiqué. « Nous annonçons cette nouvelle maintenant que tous les membres de la famille de Victoria en ont pris connaissance et avec leur consentement. »

La perte de cette écrivaine ukrainienne talentueuse et engagée est une grande perte pour le monde de la littérature, mais aussi pour la cause de la démocratie et de la liberté d’expression dans son pays.