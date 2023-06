Mort d’Yvan Colonna: rapport d’enquête parlementaire sur défaillances à la prison d’Arles

Le document souligne notamment la comparaison entre la « rigueur » des conditions de détention imposées à Yvan Colonna et les manquements de la maison centrale d’Arles dont a profité son attaquant, Franck Elong Abé, ex-militant du jihad en Afghanistan.

Série de « dysfonctionnements » et de « fautes graves » : c’est ce que révèle le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’agression mortelle d’Yvan Colonna, publié le 30 mai. Les députés Laurent Marcangeli et Jean-Félix Acquaviva ont voulu faire « la lumière sur tous les mécanismes qui ont pu conduire à ce drame ».

Après six mois d’enquête, la commission a réalisé plus de trente auditions et identifié plusieurs manquements dans le traitement carcéral de Franck Elong Abé, le détenu radicalisé qui a roué de coups et étranglé Yvan Colonna le 2 mars 2022. Les deux hommes étaient incarcérés à la maison centrale d’Arles et bénéficiaient du statut de détenus particulièrement signalés (DPS), réservé aux prisonniers les plus dangereux ou présentant un risque d’évasion.

Le rapport souligne une « différence de traitement incontestable » entre Franck Elong Abé et Yvan Colonna. Abé, un ancien djihadiste en Afghanistan de 36 ans, avait un profil « dangereux, violent et instable ». Pourtant, il a bénéficié d’une « mauvaise appréciation de la dangerosité » et d’une « gestion erratique, voire permissive » de sa détention. Malgré ses antécédents de violence et de troubles psychiatriques, il n’a jamais été affecté à un quartier d’évaluation de la radicalité, et a même été autorisé à travailler au « service général » de la prison, ce qui lui offrait une certaine autonomie.

En revanche, Yvan Colonna, militant indépendantiste condamné à perpétuité pour l’assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, a été soumis à une « gestion particulièrement stricte » de sa détention, malgré un parcours carcéral « parfait » et sans incident. Son statut de DPS lui a été maintenu tout au long de son incarcération, empêchant de nombreuses demandes de transfert vers une prison corse.

La commission d’enquête juge également le fonctionnement de la maison centrale d’Arles « anormal », pointant du doigt les faiblesses de la surveillance et les défaillances du système de vidéosurveillance. Cela a notamment permis à Franck Elong Abé de rester seul avec Yvan Colonna pendant plus de dix minutes.

Quant aux motifs de l’agression, aucune hypothèse n’est exclue pour le moment, y compris celle d’un « assassinat de portée politique ». Jean-Félix Acquaviva espère que l’enquête judiciaire en cours étudiera « toutes les hypothèses ».