Mort de l’évêque contestataire Jacques Gaillot, progressiste de l’Église, à 87 ans

En 1995, il avait été démis de ses fonctions d’évêque d’Évreux par Rome à cause de ses opinions qui dérangeaient une partie conservatrice de l’épiscopat.

L’évêque Jacques Gaillot, défenseur des divorcés, homosexuels, immigrants et du droit au blasphème, est décédé le 12 avril à l’âge de 87 ans. La Conférence des évêques de France (CEF) a rendu hommage au souci qu’il portait aux plus pauvres et aux périphériques, malgré certaines prises de position qui ont pu diviser . Gaillot a été révoqué de ses fonctions à la tête de l’évêché d’Evreux en 1995 par le Vatican en raison de ses positions contestataires.

Très impliqué sur les questions sociales, en raison de ses prises de position qui sortaient du cadre habituel pour les évêques, il avait ainsi été critiqué au sein de l’épiscopat français. Son limogeage avait été vu comme une sanction des courants conservateurs, soutenus par le Pape Jean-Paul II.

Un entretien avec le pape en 2015

Après avoir été évincé du diocèse d’Evreux, Gaillot avait été nommé à titre honorifique évêque « in partibus » de Partenia, un diocèse de Mauritanie disparu au Ve siècle. Il avait alors fait de ce diocèse « virtuel » un outil de défense des exclus (sans-papiers, sans-abri, etc.). Il continuait jusqu’à récemment à rendre visite à des prisonniers, selon un proche cité par l’AFP. Il était également co-président de l’association Droits devant, qu’il avait créée en 1994 avec le chanteur Jacques Higelin, le médecin Léon Schwartzenberg et le philosophe Albert Jacquard, pour lutter contre la précarité et l’exclusion.

Gaillot avait été reçu en septembre 2015 par le Pape François, qui lui avait dit : « Ce que vous faites pour les exclus, c’est bien », selon France Télévisions.

En 2010, Jacques Gaillot avait reconnu avoir accueilli dans son diocèse un prêtre coupable d’actes pédocriminels. Là aussi, il avait admis avoir commis « une erreur » en nommant ce prêtre en 1988 comme curé et vicaire épiscopal et en le mettant en contact avec des enfants ; il expliquait que « l’Église fonctionnait ainsi à l’époque ».