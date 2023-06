Morbihan: homme 49 ans examiné pour viol et meurtre d’Iris C., victime de 16 ans

L’individu en question a déjà été jugé et reconnu coupable à quatre reprises, y compris pour un acte de viol commis en 2015.

Un homme âgé de 49 ans et résidant à Hennebont, dans le Morbihan, a été mis en examen pour le viol et le meurtre d’Iris C, annonce le parquet de Lorient le vendredi 9 juin. Il avait été arrêté et mis en garde à vue jeudi. Le juge d’instruction de Lorient l’a mis en examen pour enlèvement, séquestration, meurtre et viol. Le juge des libertés et de la détention a également ordonné son incarcération provisoire.

Son ADN a été retrouvé sous les ongles de la victime. Il a nié les faits lors de sa garde à vue, puis a finalement avoué. Il déclare avoir rencontré Iris C. ivre et inanimée, l’avoir soulevée et placée dans son fourgon, dans le but de lui porter secours. Il affirme aux enquêteurs que la victime l’a griffé pendant ce processus.

Cet homme de 49 ans était déjà connu des services de police et de la justice, ayant fait l’objet de 4 condamnations judiciaires entre 2003 et 2015, dont une peine de 9 ans de prison pour viol en 2015.

Le suspect était soumis à un suivi socio-judiciaire

Dans le cadre de cette dernière condamnation, il était toujours soumis à un suivi socio-judiciaire, mais les experts responsables de ce suivi n’avaient pas détecté d’indice de risque de récidive, étant donné que l’individu respectait ses obligations depuis sa libération en 2018, avait un emploi, était marié et avait des enfants, précise le parquet.

Le corps de la victime, Iris C., originaire de la région de Lorient, avait été découvert par des promeneurs le samedi 27 mai dans les eaux du Blavet, au niveau de la commune de Lanester.