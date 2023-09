Monument Art déco en Seine-Saint-Denis restauré grâce au Loto Patrimoine 2023 !

La sélection de l’un des monuments les plus emblématiques de Saint-Denis pour être restauré en 2023 n’est autre que la célèbre piscine municipale Félix-Faure, annoncée par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern. Cette décision hautement symbolique met en lumière l’importance de préserver le patrimoine culturel et historique de cette ville et illustre également l’engagement pris par le gouvernement pour sauvegarder les structures qui ont joué un rôle essentiel dans notre histoire. Il est donc évident que cette restauration suscite de l’enthousiasme et de l’intérêt de la part des citoyens ainsi que des professionnels de l’architecture et de la conservation.

Le loto du patrimoine soutient la rénovation de la piscine Art déco Félix-Faure en Seine-Saint-Denis

Le loto du patrimoine organise chaque année une loterie dont les bénéfices sont destinés à financer la restauration et la mise en valeur de bâtiments patrimoniaux en danger. En Seine-Saint-Denis, c’est la piscine Art déco Félix-Faure qui a été choisie pour être rénovée grâce aux fonds réunis par l’opération Mission patrimoine.

Une architecture art-déco remarquable

Construite en 1932, la piscine municipale Félix-Faure est un équipement remarquable de par son style Art déco. Fermée depuis 1996, elle fera l’objet d’une réhabilitation lourde qui comprendra une préservation des caractéristiques architecturales typiques des années 1930, telles que les arcs à doublons, les décors de façade et la fresque en faïence de l’artiste Francesca.

Un espace culturel

À l’issue de la rénovation, la piscine ne sera plus utilisée comme bassin de natation, mais sera transformée en un espace culturel polyvalent qui accueillera une grande salle de programmation événementielle, sportive et pluriculturelle. Les éléments patrimoniaux et le volume principal du grand bassin seront conservés, tout comme le socle patrimonial qui sera rénové en utilisant des archives historiques pour retrouver l’esthétique géométrique des années 1930. Les travaux commenceront à l’automne/hiver 2023.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA