Montignac-Lascaux célèbre le sport et les associations

Le samedi 9 septembre, Montignac-Lascaux accueille les associations pour leur traditionnel rendez-vous de la rentrée. L’endroit choisi pour l’évènement est l’espace sport et nature du Bleufond, un lieu qui se prête parfaitement aux activités proposées par les différentes associations présentes. De 14h à 18h, le public pourra rencontrer les membres des associations, s’informer sur les activités proposées et s’inscrire pour l’année à venir. Une occasion idéale pour les habitants de Montignac-Lascaux et des alentours de découvrir les nombreuses initiatives proposées par les associations locales.

La fête du sport et des associations à Montignac-Lascaux : un événement à ne pas manquer

L’événement « La fête du sport et des associations » est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui cherchent à découvrir de nouvelles opportunités de praticer certains sports et loisirs.

Tester et découvrir de nouvelles activités

Lors de la fête du sport et des associations, les visiteurs peuvent tester les différentes pratiques sportives et loisirs disponibles, recevoir des informations et rencontrer les animateurs et responsables des clubs présents. Cela leur permet de choisir les activités qui conviennent le mieux à leurs préférences et à leur emploi du temps pour la saison 2023/2024.

De nombreuses activités proposées

Parmi les activités proposées, les visiteurs peuvent profiter de la baignade biologique du Bleufond, qui sera ouverte gratuitement de 14 h à 18 h. Ils peuvent également découvrir des sports tels que la boxe, l’escrime, le football, le rugby, le handball, le tennis, le tennis de table, l’aikido, le badminton, le judo, la gym, la danse, le vélo, la ludothèque, le qi gong, le taï chi, le fitness, le kung fu, le yang sheng, le golf, le skate …

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA