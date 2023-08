Montagnette en cendres : aidez à sa renaissance près d’Avignon ! 🔥💰

Un an plus tard, les traces de l’incendie qui a sévi dans l’étendue du massif de la Montagnette sont encore vivaces et la douleur causée par la destruction rampante n’a pas encore complètement cicatrisé dans la peau des habitants des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Sensibles à cette tragédie qui a plongé la région dans l’angoisse et la consternation, un groupe d’individus a décidé de lancer une cagnotte dans le but de redonner vie à L’Éden terrestre jadis convoitée par les locaux. Une initiative louable pour revigorer ce lieu paradisiaque, endroit de promenades et de détente où les habitants ont l’habitude de s’y rendre pour prendre une bouffée d’air frais et échapper à la grisaille de la ville.

Une mobilisation pour la Montagnette

La Montagnette a été touchée par un incendie dévastateur en juillet 2022 qui a détruit 1 500 hectares de terrain. Afin de restaurer le massif, une cagnotte a été lancée avec pour objectif de récolter des fonds pour que les visiteurs puissent de nouveau arpenter les chemins sous les pins. Depuis son ouverture, plus de 61 000 € ont été collectés. Cette initiative intitulée « On se lève pour la Montagnette » est soutenue par Olivier Mine et une vidéo explicative a été réalisée pour susciter l’engagement du public.

L’interdiction d’accès au massif prolongée

Cinq jours ont été nécessaires et la mobilisation de mille pompiers pour éteindre l’incendie du massif de la Montagnette. Depuis cette catastrophe, l’accès au massif est interdit et le préfet de la région Sud a prolongé cette interdiction jusqu’au 30 juin 2024.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA