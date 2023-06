Mont-Saint-Michel : 5 choses à savoir pour le millénaire de l’abbatiale

Le Mont-Saint-Michel, qui est une attraction touristique importante depuis de nombreuses années, a également servi de prison par le passé. Cette splendeur, désormais rétablie en tant qu’île, est célèbre même en Corée du Sud et attire non seulement de nombreux visiteurs, mais aussi des phoques et des oiseaux migrateurs dans la baie qui l’entoure.

Le lundi 5 mai, Emmanuel Macron visite le Mont-Saint-Michel pour célébrer le millénaire de son abbatiale, qui domine le site depuis l’an 1023. Découvrez cinq faits intéressants sur ce joyau du patrimoine français construit sur un îlot de granit.

Successivement monastère et prison

Selon la légende, Saint-Aubert, évêque d’Avranches, inspiré par plusieurs apparitions de l’archange saint Michel, fonde le premier sanctuaire sur le Mont en 709 et y installe une communauté de douze chanoines pour accueillir les pèlerins. En 966, des Bénédictins s’établissent sur le site et construisent une première église appelée Notre-Dame-Sous-Terre, surmontée par l’abbatiale en 1023.

Pendant la guerre de Cent ans, le monument devient également une forteresse et, en 1731, Louis XV transforme l’abbaye en prison d’État. Elle conservera cette fonction jusqu’au Second Empire et sera surnommée « la Bastille des mers » durant la Révolution française.

Monument classé et attraction touristique

L’abbaye et ses dépendances sont classées monuments historiques depuis 1862, tandis que le Mont-Saint-Michel et sa baie sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979.

Situé géographiquement en Normandie (Manche), le Mont est un important lieu de pèlerinage historique et une attraction touristique très fréquentée. En 2022, il a attiré près de 2,8 millions de visiteurs et quelque 36 000 personnes pour la seule journée du 18 août, sur une superficie de moins de 4 km2.

Un vaste chantier a permis le retour à l’insularité

Grâce à un gigantesque chantier de dix ans (2005-2015), le Mont-Saint-Michel a retrouvé son caractère maritime. Désormais, l’îlot est entouré d’eau entre 50 et 90 fois par an, notamment lors des grandes marées. Le projet a coûté 230 millions d’euros, dont 184 millions d’investissements publics directs.

Phoques, dauphins et oiseaux migrateurs

L’îlot rocheux, d’environ 960 mètres de circonférence et 92 mètres d’altitude, est entouré d’une surface d’environ 500 km2 entre l’eau et la terre. Outre les phoques et les dauphins, la baie accueille de nombreux oiseaux migrateurs et abrite le grand récif d’hermelles, formé par un ver marin sédentaire. Environ 70% des poissons pêchés sur les côtes des départements de la Manche, d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor y ont passé une partie de leur vie.

Connu jusqu’en Corée du Sud

Indissociable du Mont-Saint-Michel, la Mère Poulard, célèbre pour son omelette soufflée, ouvre son auberge en 1888. En 2017, le réalisateur coréen Chun ChangKeun y filme un épisode de sa série romantique The Package (Voyage organisé), diffusée en Corée du Sud. En 2022, le funambule Nathan Paulin y bat le record du monde de distance sur une slackline en parcourant 2.200 mètres sur une sangle tendue à 114 mètres au-dessus de la baie, jusqu’à l’abbaye.