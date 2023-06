Mondial Rugby 2023: Galthié appelle Dulin, Serin, Vincent, Hastoy parmi 42 joueurs

L’équipe d’encadrement du XV de France a révélé, ce mercredi, une liste initiale élargie de 42 joueurs en vue de la préparation pour la Coupe du monde qui se déroulera sur le sol français.

La préparation en vue de la Coupe du monde de rugby est officiellement lancée. Mercredi 21 juin, Fabien Galthié et son équipe ont révélé la première liste de 42 joueurs convoqués pour les premiers stages en préparation du Mondial organisé en France.

Comme prévu, tous les joueurs clés du mandat du sélectionneur sont présents, tels que les champions de France toulousains Romain Ntamack, Cyril Baille et Julien Marchand, ainsi que le capitaine Antoine Dupont. Les joueurs rochelais Uini Atonio, Grégory Alldritt et Jonathan Danty, qui ont perdu en finale du Top 14, font également partie de la liste, aux côtés de Charles Ollivon (Toulon), Damian Penaud (Clermont), Gaël Fickou (Racing) et Maxime Lucu (UBB).

D’autres joueurs devenus incontournables dans le XV de France sont également présents : François Cros, Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Ethan Dumortier, Matthieu Jalibert, Melvyn Jaminet, Yoram Moefana et Gabin Villière.

Boudehent, Laclayat, Bielle-Biarrey et Gailleton appelés sans aucune sélection à leur actif

Parmi les retours, on note ceux de Baptiste Serin et Arthur Vincent (qui n’ont plus joué un match avec les Bleus depuis 2021), Brice Dulin, Cameron Woki, Demba Bamba, Pierre Bourgarit et Jean-Baptiste Gros. En revanche, les Toulousains Anthony Jelonch, blessé depuis longtemps, et Emmanuel Meafou n’ont pas été convoqués. Dans les surprises attendues, le Rochelais Paul Boudehent, le joueur d’Oyonnax Thomas Laclayat, Louis Bielle-Biarrey de l’UBB et Emilien Gailleton de Pau, tous sans sélection, sont convoqués pour les premiers rassemblements.

Au total, 10 Toulousains, neuf Rochelais, cinq Lyonnais, quatre Montpellierains, autant de Toulonnais et de Bordelais, deux Racingmen, un Oyonnaxien, un Clermontois, un Parisien et un Palois figurent dans cette liste.

Le sélectionneur avait prévenu mi-mai que cette liste pourrait être modifiée au cours de l’été, en fonction « des blessures, des forfaits, des joueurs rappelés ».

Les joueurs participeront à un stage à Monaco entre le 2 et le 14 juillet, puis se retrouveront à Marcoussis du 24 juillet au 3 août. La liste définitive des 33 joueurs pour la compétition mondiale sera annoncée le 21 août, avant le dernier match de préparation contre l’Australie le 27 (qui sera précédé des matches contre l’Écosse les 5 et 12 août et les Fidji le 19). Les Bleus débuteront le Mondial le 8 septembre contre la Nouvelle-Zélande.

Le groupe des 42

Piliers (7): Uini Atonio (La Rochelle, 33 ans, 50 sél.), Cyril Baille (Toulouse, 29 ans, 42 sél.), Reda Wardi (La Rochelle, 27 ans, 7 sél.), Thomas Laclayat (Oyonnax, 25 ans, 0 sél.), Demba Bamba (Lyon, 25 ans, 25 sél.), Dorian Aldegheri (Toulouse, 29 ans, 8 sél.), Jean-Baptiste Gros (Toulon, 24 ans, 21 sél.)

Talonneurs (3): Julien Marchand (Toulouse, 28 ans, 28 sél.), Pierre Bourgarit (La Rochelle, 25 ans, 7 sél.), Peato Mauvaka (Toulouse, 26 ans, 21 sél.)

Deuxièmes lignes (6): Thibaud Flament (Toulouse, 26 ans, 16 sél.), Paul Willemse (Montpellier, 30 ans, 28 sél.), Romain Taofifenua (Lyon, 32 ans, 43 sél.), Cameron Woki (Racing 92, 25 ans, 19 sél.), Bastien Chalureau (Montpellier, 31 ans, 3 sél.), Florian Verhaeghe (Montpellier, 26 ans, 1 sél.)

Troisièmes lignes (7): Grégory Alldritt (La Rochelle, 26 ans, 39 sél.), Paul Boudehent (La Rochelle, 23 ans, 0 sél.), François Cros (Toulouse, 29 ans, 20 sél.), Sékou Macalou (Stade français, 28 ans, 15 sél.), Charles Ollivon (Toulon, 30 ans, 33 sél.), Dylan Cretin (Lyon, 26 ans, 17 sél.), Yoan Tanga (La Rochelle, 26 ans, 2 sél.)

Demis de mêlée (4): Antoine Dupont (Toulouse, 26 ans, 47 sél.), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles, 30 ans, 13 sél.), Baptiste Couilloud (Lyon, 25 ans, 11 sél.), Baptiste Serin (Toulon, 28 ans, 42 sél.)

Demis d’ouverture (3): Antoine Hastoy (La Rochelle, 26 ans, 2 sél.), Romain Ntamack (Toulouse, 24 ans, 36 sél.), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 24 ans, 23 sél.)

Ailiers (4): Damian Penaud (Clermont, 26 ans, 42 sél.), Gabin Villière (Toulon, 27 ans, 12 sél.), Ethan Dumortier (Lyon, 22 ans, 5 sél.), Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles, 20 ans, 0 sél.)

Centres (5): Gaël Fickou (Racing 92, 29 ans, 79 sél.), Jonathan Danty (La Rochelle, 30 ans, 20 sél.), Emilien Gailleton (Pau, 19 ans, 0 sél.), Arthur Vincent (Montpellier, 23 ans, 14 sél.), Yoram Moefana (Bordeaux-Bègles, 22 ans, 16 sél.)

Arrières (3): Thomas Ramos (Toulouse, 27 ans, 25 sél.), Melvyn Jaminet (Toulouse, 23 ans, 14 sél.), Brice Dulin (La Rochelle, 33 ans, 36 sél.)