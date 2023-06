Mondial 2023 : Hervé Renard présente liste élargie, Amandine Henry de retour en équipe de France

Le mardi, l’entraîneur a annoncé la liste des 26 sportives sélectionnées en vue de la préparation pour la Coupe du Monde (du 20 juillet au 20 août, en Australie et en Nouvelle-Zélande). Dans cette liste, figure notamment le nom de l’ex-capitaine qui n’a plus revêtu le maillot bleu depuis novembre 2020.

La récente mise à l’écart de Corinne Diacre a suscité l’espoir d’un nouveau chapitre pour l’équipe de France féminine de football. Ce changement a également permis le retour de certaines joueuses expérimentées, précédemment écartées par l’ancienne sélectionneuse dont la méthode avait été critiquée. Suite au retour réussi d’Eugénie Le Sommer lors des rencontres internationales face à la Colombie et au Canada, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Hervé Renard, a choisi de rappeler Amandine Henry. L’ex-capitaine de l’Olympique lyonnais et des Bleues figure parmi la présélection élargie annoncée le 6 juin en vue de la Coupe du monde qui se déroulera cet été.

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe, le nouveau staff technique avait clairement exprimé son désir de s’appuyer sur l’expérience de l’internationale de 33 ans, qui compte 93 sélections et 13 buts à son actif. Lors d’une conférence de presse, Hervé Renard a confirmé cette intention, expliquant qu’une blessure au genou avait empêché Amandine Henry de participer au premier stage avec l’équipe. Le staff a donc accompagné la joueuse de manière rapprochée afin de la préparer au mieux pour le Mondial.

En revanche, l’entraîneur a précisé que les absences de Kheira Hamraoui (33 ans, 41 sélections, 3 buts) et de la jeune ailière Sandy Baltimore (23 ans, 23 sélections, 3 buts) étaient des choix sportifs et personnels. La fin de saison au Paris Saint-Germain de Baltimore n’aurait apparemment pas convaincu Hervé Renard.

Des nouveaux visages en attaque

Côté offensif, l’équipe a choisi de convoquer pour la première fois la jeune ailière de l’Olympique lyonnais Vicki Becho (19 ans) et de faire appel à Naomie Feller (21 ans, Real Madrid), déjà présente lors des éliminatoires et du Tournoi de France. Hervé Renard a indiqué avoir suivi attentivement ces deux jeunes joueuses, qui pourraient apporter leur enthousiasme et leur polyvalence à l’équipe, notamment en couvrant les trois postes offensifs.

Les difficultés rencontrées par l’attaque française ces derniers mois – blessures de Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino, incertitudes concernant la forme de Kadidiatou Diani après une opération de la clavicule – ont sans doute incité le staff à redoubler de prudence et à revoir ses plans afin de renforcer la puissance de feu de l’équipe. La liste élargie de 26 joueuses sera réduite à 23 après quinze jours de préparation. Ce délai doit permettre de tester de nouvelles joueuses et d’évaluer la forme de chacune. Hervé Renard n’exclut pas d’intégrer une joueuse non retenue dans la liste pour les déplacements en Australie et en Nouvelle-Zélande, et invite les absentes à se « tenir prêtes ».

Les joueuses convoquées se réuniront le 20 juin à Clairefontaine.

La liste de l’équipe de France :

Gardiennes : Mylène Chavas, Solène Durand, Pauline Peyraud-Magnin, Constance Picaud

Défenseures : Selma Bacha, Delphine Cascarino, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Maëlle Lakrar, Eve Perisset, Wendie Renard, Aïssatou Tounkara

Milieux : Kenza Dali, Laurina Fazer, Grace Geyoro, Amandine Henry, Oriane Jean-François, Léa Le Garrec, Amel Majri, Sandie Toletti

Attaquantes : Viviane Asseyi, Vicky Becho, Kadidiatou Diani, Naomie Feller, Eugenie Le Sommer, Clara Mateo