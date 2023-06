Molière : journée folle de pièces du dramaturge au cœur de la forêt vosgienne

Au sein de la forêt, le centre dramatique du Guensthal héberge la troupe du Matamore. Au programme, les acteurs joueront deux œuvres de Molière jusqu’à la date du 2 juillet 2023.

Au cœur de la vallée du Guensthal, niché dans la forêt de Windstein dans le Bas-Rhin, résonnent les vers de Molière. La Compagnie du Matamore a établi ses quartiers au Théâtre Forestier de la Faveur durant tout le mois de juin, afin de donner vie à des œuvres en pleine nature. Cette année, leur nouvelle création s’intitule Molière 401.

France 3 Alsace / L. Pezzoli / C. Huber / T. Paffenhoff

Molière, un délice pour les acteurs

Quelques heures avant la représentation, les comédiens de la troupe du Matamore répètent leurs textes. Ils prononcent les vers de Molière avec passion. Le metteur en scène Serge Lipszyc a choisi des pièces emblématiques du dramaturge, telles que Le Misanthrope et Les Fourberies de Scapin. « Quand on est au plus près des mots, on se rend compte qu’ils traversent les siècles et qu’ils nous parlent encore aujourd’hui, avec une langue qui a légèrement évolué. Molière, c’est un bonheur pour les acteurs », se réjouit-il.

Après Shakespeare et Tchekhov, c’est maintenant au tour de Molière de prendre possession des bois du Théâtre de la Faveur. Le metteur en scène Serge Lipszyc, qui a fondé avec Robin Renucci les Rencontres internationales de théâtre de l’Aria en Corse, est ravi de ce retour aux sources du théâtre de tréteaux.

Un écrin artistique

Pour la quinzaine d’acteurs de la compagnie, ce voyage au pays de Molière est un véritable régal. « Les vers, cela demande du travail sur le souffle et l’articulation, c’est génial de mettre ce texte en bouche. Au théâtre, on peut tout faire, même jouer un personnage de 20 ans », s’amuse la comédienne Muriel-Inès Amat, qui interprète Célimène dans Le Misanthrope.

De la scène principale aux prairies environnantes, chaque espace du site est investi et transformé en écrin artistique entièrement consacré à l’art théâtral. « On est des acteurs sauvages, on redevient un peu libre, il faut que l’on déploie davantage notre voix et que l’on soit plus présent physiquement. On joue dehors, on est plein d’oxygène, on est un peu moins gris que dans le béton », sourit Yann Siptrott, comédien et habitant des lieux.

» Molière 401 ou une folle journée en compagnie de Molière », par la compagnie du Matamore, est jouée tous les weekends jusqu’au 2 juillet 2023.

Théâtre Forestier de la Faveur au Guensthal, à Windstein.