Mobilisation 13 avril : 270 rassemblements contre la réforme des retraites en France

Environ 270 manifestations étaient prévues jeudi dans toute la France pour la 12ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans plusieurs régions, des actions supplémentaires sont annoncées par les syndicats pour vendredi.

Le jeudi 13 avril, près de 270 manifestations ont été organisées dans toute la France pour protester contre la réforme des retraites lors de la 12ème journée de mobilisation. Le ministère de l’Intérieur a recensé 380 000 manifestants dans tout le pays, tandis que la CGT en a compté plus de 1,5 million. La tendance est à la baisse, selon le réseau France Bleu.

En Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs manifestations ont eu lieu :

– À Valence, le pont Mistral a été fermé en raison d’un rassemblement de manifestants.

– À Aubenas, une manifestation a débuté à 14 heures.

– À Privas, la police a recensé 600 manifestants dans le centre-ville, contre un millier lors de la dernière manifestation. Les syndicats ont compté 800 personnes jeudi matin, selon France Bleu Drôme Ardèche.

– À Romans-sur-Isère (Drôme), 300 manifestants étaient réunis selon la police jeudi matin.

– À Nyons, 150 personnes ont défilé d’après les gendarmes jeudi matin.

– À Clermont-Ferrand, les syndicats ont comptabilisé 10 000 manifestants, contre 6 000 pour les autorités.

– À Albertville (Savoie) et Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), respectivement 1 000 et 350 manifestants ont défilé.

– À Chambéry, une opération péage gratuit a été organisée sur l’autoroute A43.

– À Lyon, une manifestation de 9 900 personnes selon les forces de l’ordre et 22 000 selon les syndicats a débuté à 13h30 et s’est achevée sous les gaz lacrymogènes.

En Bourgogne-Franche-Comté, des manifestations ont eu lieu à Dijon, Beaune et Belfort, avec des chiffres en baisse par rapport aux précédentes mobilisations.

En Bretagne, 6 500 manifestants ont défilé à Rennes, selon la préfecture, tandis que l’intersyndicale a compté 15 000 personnes. À Brest, 7 200 manifestants ont été recensés par la police, et 18 500 par les syndicats.

Dans le Centre-Val-de-Loire, 3 000 personnes ont manifesté à Tours selon la police, 5 000 selon les syndicats. À Châteauroux, la police a compté 1 700 personnes, tandis que les syndicats en ont dénombré 4 000.

Dans le Grand-Est, des manifestations ont eu lieu à Strasbourg, Nancy, Mulhouse et Reims, avec des chiffres là aussi en baisse par rapport aux précédentes mobilisations.

Dans les Hauts-de-France, à Amiens, 1 500 personnes ont manifesté selon la police, 4 000 selon la CGT.

En Île-de-France, à Paris, le cortège s’est élancé d’Opéra vers 14 heures en direction de Bastille. La CGT revendique 400 000 manifestants, tandis que la police en a recensé 42 000.

En Normandie, des manifestations ont eu lieu au Havre et à Caen, rassemblant respectivement 10 000 et 7 500 personnes selon les autorités, et 15 000 et 18 500 personnes selon l’intersyndicale.

En Nouvelle-Aquitaine, des manifestations ont eu lieu à Bordeaux, Guéret, Pau, Périgueux, Sarlat et Bergerac, avec des chiffres là encore en baisse par rapport aux précédentes mobilisations.

En Occitanie, des manifestations ont eu lieu à Montpellier, Béziers, Sète, Bédarieux, Alès, Uzès, Le Vigan, Nîmes et Toulouse. Les chiffres varient entre 5 000 et 70 000 manifestants, selon les sources.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, des manifestations ont eu lieu à Avignon, Marseille et Toulon, avec des chiffres là encore en baisse par rapport aux précédentes mobilisations.