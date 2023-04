Mission Juice: Explorer Jupiter pour découvrir des environnements habitables sur lunes

Le lancement d’une fusée Ariane 5 est prévu pour jeudi à Kourou, en Guyane, transportant à son bord la sonde spatiale européenne Juice. Celle-ci entreprendra un voyage à travers le système solaire afin d’étudier la planète Jupiter et ses lunes en orbite autour d’elle.

« La grande question est de savoir s’il peut y avoir des environnements habitables » sur les lunes de Jupiter, a déclaré le 13 avril sur franceinfo Olivier Witasse, responsable scientifique de la mission Juice (JUpiter ICy moon Explorer) à l’Agence spatiale européenne. La sonde européenne Juice traversera une partie du système solaire pour explorer Jupiter et ses satellites. Il lui faudra huit ans pour atteindre Jupiter.

Franceinfo : La sonde parcourra deux milliards de kilomètres pour atteindre Jupiter, soit trois fois la distance entre la Terre et Jupiter. Pourquoi ?

Olivier Witasse : Dans l’espace, on ne se déplace pas toujours en ligne droite. Le problème avec Juice, c’est que c’est un satellite très lourd, pesant six tonnes, et on ne peut pas envoyer un satellite de cette taille directement vers Jupiter. On va donc lui faire faire plusieurs tours autour du Soleil, en passant par la Terre, puis par Vénus. À chaque fois qu’on passe près d’une planète, on gagne un peu d’énergie et de vitesse. C’est pourquoi il nous faut huit ans pour atteindre Jupiter.

La sonde sera confrontée à des températures extrêmes, allant jusqu’à 250° et jusqu’à -250°. Comment être sûr qu’elle arrive intacte ?

Nous travaillons avec des industriels depuis 2015. Nous leur avons donné nos spécifications, notamment que la sonde doit résister aux radiations de Jupiter. Les industriels ont répondu positivement et ont construit un satellite capable de résister à ces températures. Leur design fonctionne et a été testé.

Que va-t-il se passer une fois sur place ?

Six mois avant d’arriver sur Jupiter, nous allumerons tous les instruments de la sonde pour commencer à faire des mesures et vérifier que tout fonctionne bien. Ensuite, il y aura l’insertion en orbite autour de Jupiter. Comme la sonde arrive avec une certaine vitesse, il faut la ralentir pour que la vitesse diminue. Pour cela, on allume un moteur sur la sonde qui permet de réduire la vitesse et permet à la sonde d’être capturée par le champ de gravité de Jupiter. Cela durera quelques dizaines de minutes. Ensuite, nous serons en orbite autour de Jupiter et pendant quatre ans, nous survolerons Jupiter et ses lunes glacées régulièrement. À la fin de la mission, nous nous mettrons en orbite autour de Ganymède, la plus grande lune du système solaire. La mission se terminera par un impact.

Qu’est-ce qui rend ces lunes spéciales ?

On les appelle les lunes glacées parce qu’elles sont recouvertes de glace. Ce qui est fascinant, c’est que plusieurs kilomètres sous la surface, il y a plus d’eau liquide que sur Terre. Sur Ganymède, on pense qu’il y a un océan à plus de 100 kilomètres de profondeur et qu’il contient peut-être cinq à six fois plus d’eau liquide que sur notre propre Terre. Nous envoyons Juice là-bas pour en savoir plus. La grande question est de savoir s’il peut y avoir des environnements habitables à l’intérieur de ces lunes. Pour le savoir, nous avons plusieurs éléments de détection, dont un magnétomètre qui permet d’étudier les champs magnétiques avec une très grande précision. Ces océans ont des marques magnétiques que l’on peut détecter depuis l’orbite.

Est-ce qu’il y a eu de la vie sur Jupiter ?

C’est une grande question. Actuellement, on pense que pour chercher des traces de vie, Jupiter et ses lunes glacées sont les plus intéressantes. Cela pourrait aussi être des lunes autour de Saturne. Mais nous nous concentrons sur Jupiter et sa lune Europe est la plus intéressante pour la recherche de la vie. Mais nous étudierons toutes les lunes de Jupiter.

Qu’en est-il de la consommation électrique de la sonde ?

Nous sommes loin du Soleil, donc nous avons 25 fois moins de flux solaire sur Jupiter. Donc, nous avons construit des panneaux solaires qui couvrent 25 mètres carrés. La puissance générée est celle d’un sèche-cheveux ou d’un four à micro-ondes.